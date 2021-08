Politiet har stanset tog – tre små barn på toglinjen

Politiet har stanset et tog da tre små barn gikk på toglinjen til Sørlandsbanen.

Klokken 18 søndag stanset politiet et tog mellom Skeiane og Ganddal på Sørlandsbanen, etter melding om tre små barn som gikk på toglinjene.

– Vi har stanset toget etter melding om tre barn i svært ung alder på toglinjen. Et barn i 4-5 års alderen under kontroll. Vi kikker etter de to siste, opplyser politiet.

Klokken 18.30 opplyser politiet at de har kontroll på alle barna, som vil bli gjenforent med foreldrene på nærmeste togstasjon.