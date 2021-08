Dansk barnefamilie sto to døgn i kø – bortvist av Taliban

Samtidig som flere fly med evakuerte fra Afghanistan lander i Europa, fortsetter den desperate situasjonen for tusenvis av mennesker som fortsatt er fanget i kaoset.

Tidligere denne uken skrev TV 2 om en dansk barnefamilie som besøkte sin syke bestemor i Afghanistan, for så å bli strandet i landet.

Søndag forteller 24 år gamle Rozeta Yousefi at situasjonen har forverret seg for hennes far, mor og 11 år gamle lillesøster. Moren har permanent oppholdstillatelse i Danmark, mens faren og lillesøsteren begge er danske statsborgere.

Bortvist av Taliban

Etter at familiens opprinnelige fly ble kansellert på mandag, stilte familien seg i kø for å komme inn på flyplassen i Kabul. Da de endelig nådde fremst i køen på onsdag, ble de blankt avvist av Taliban – til tross for at de kunne fremvise både dansk pass og permanent oppholdstillatelse.

– De ble bare dyttet vekk. Det er så traumatisk. Men hva skulle de si? Folk blir slått, pisket og til og med skutt av Taliban hvis de skaper trøbbel, sier Yousefi til dansk TV 2.

I et forsøk på å hente familien ut av kaoset, har Yousefi kontaktet det danske utenriksdepartementet. De oppfordret familien til å prøve igjen, men kunne ikke si om de burde gjøre noe annerledes for å slippe gjennom nåløyet.

Situasjonen utenfor flyplassen i Kabul er både uoversiktlig og farlig. Foto: Wakil Kohsar/AFP

Verken mat eller toalett

Lørdag stilte familien seg i kø på nytt. Da Yousefi snakket med moren søndag morgen, ventet de fremdeles. Forholdene i køen beskrives som svært krevende, og alle som venter blir tvunget til å tilbringe natten på bakken. Tilgang på mat, drikke eller toalett eksisterer ikke.

Yousefi sier familien har det greit etter forholdene, men sier ventingen er en enorm påkjenning, særlig for hennes 11 år gamle lillesøster.

Hundrevis av mennesker har den siste uken samlet seg utenfor flyplassen, i håp om å få komme inn. Foto: AP Photo

– Foreldrene mine prøver å skjerme lillesøsteren min når folk blir slått og sparket. Hun holder seg for seg selv når det blir skutt, sier 24-åringen.

Det som skulle bli et hyggelig besøk til en syk bestemor har utviklet seg til å bli et levende mareritt for familien. Siden det opprinnelige flyet ble kansellert på mandag, har situasjonen eskalert voldsomt. Den siste uken har minst 20 mennesker mistet livet i Kabul, og veien mot flyplassen beskrives som utrygg.

– Jeg kan se hvilken vei det går. Det er så forferdelig og jeg begynner å miste håpet, sier Yousefi hjemme i Randers.

Ingen garantier

På spørsmål om hva som gjøres for å hjelpe familien, sier danske myndigheter at situasjonen er krevende, og understreker at de gjør alt de kan i evakueringsarbeidet.

– Det er ingen som kan garantere noe i denne svært vanskelige situasjonen, sier forsvarsminister Trine Bramsen.

En mann hjelper en jente over piggtrådmuren og inn på flyplassen i Kabul. Foto: Reuters

Mens familien står i kø for fjerde dag, venter Yousefi desperat på nyheten om at de har fått innpass på flyplassen. 24-åringen innrømmer at det ikke er stort mer hun kan gjøre.

– I realiteten er jeg maktesløs. Men det er tøft å erkjenne, så jeg forsøker å gjøre noe, sier hun.

Søndag deltar hun i en demonstrasjon mot Pakistan og USAs rolle i Afghanistan. Slik føler hun at hun gjør en forskjell, samtidig som hun krysser fingrene for gode nyheter fra Kabul.