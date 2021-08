Lukaku gnistret: – Helt ekstremt hvor mye bedre han gjør dette laget

Romelu Lukaku scoret sitt første mål for Chelsea i London-derbyet mot Arsenal.

Arsenal - Chelsea 0-2

I sin første Chelsea-kamp siden overgangen fra Inter herjet Romelu Lukaku. Han scoret og var et mareritt for Arsenal i Chelseas 2-0-seier på Emirates.

Allerede 15 minutter inn i kampen kunne han enkelt sette inn Reece James' innlegg. Pablo Marí slet med Lukaku gjennom hele kampen. Med et snaut kvarter igjen å spille ble en heading stoppet av en strålende Bernd Leno.

– Det er helt ekstremt hvor mye bedre han gjør dette laget, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i sin pauseanalyse av Lukaku.

Det er ti år siden Chelsea kjøpte Lukaku for første gang fra Anderlecht, men etter begrensede muligheter, null mål og to låneopphold ble han solgt til Everton. I sommer betalte Chelsea nesten 1,2 milliarder kroner for å få ham tilbake etter å ha vært i Manchester United og Inter etter Everton-overgangen.

– Thomas Tuchel må bare sitte og tenke «wow». Tenk å trene en klubb som kan hente hvem de vil. «Kan vi få Lukaku?». Han var kjempehappy, toppscorer og ligamester i Inter, men nå er han likevel i Chelsea, sier Thorstvedt.

– Lukaku er en veldig smart fyr

Chelsea-manager Thomas Tuchel mener det var en fortjent seier, men mener det er rom for forbedringer. Han var uansett fornøyd med Lukakus forestilling.

– Jeg er veldig fornøyd med måten han har tilpasset seg på. Han er en veldig smart fyr og han liker seg i gruppen. Han er en veldig demokratisk leder, så han snakker med alle og er vennlig, ydmyk og konkurranseinnstilt. Han tilfører oss noe vi ikke har hatt så mye tidligere med evnen til å holde på ballen og til å være direkte. Det kan ikke starte bedre enn med mål, og han kunne fort scoret ett mål til. Han satte også opp noen halvsjanser og sjanser, sier Tuchel.

Lukaku sto med 113 scoringer i Premier League før målet mot Arsenal.

– Dette var det beste målet mitt (i Premier League), selv om det var en «tap in». Dette var veldig emosjonelt for meg, sier Lukaku.

Ropte forgjeves på straffespark

Etter å ha tilrettelagt for Lukaku på 1-0, var han sist på ballen med ti minutter igjen til pause. Høyrebacken ble spilt fri til høyre av Mason Mount og banket ballen høyt i det lengste hjørnet bak Arsenal-målvakt Bernd Leno.

Like før pause ropte Arsenal-spillerne på straffe da Bukayo Saka gikk ned i 16-meteren i duell med Reece James, men Paul Tierney vinket spillet videre. TV 2-kommentator Kasper Wikestad mente Arsenal var snytt for straffespark, men han fikk ikke støtte av TV 2s fotballeksperter Erik Thorstvedt og Morten Langli.

Arsenal står med null poeng etter to kamper. I neste runde venter Manchester City borte. Chelsea har full pott etter de to første rundene.

Nysignerte Martin Ødegaard, som ble presentert for Arsenal-supporterne på gressteppet før kampen, rakk ikke å bli registrert i tide til møtet med Chelsea.