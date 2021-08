Osterøy samlet i sorg: – Forferdelig vondt for oss alle

Sent lørdag kveld kom nyheten om at en 18 år gammel kvinne omkom i en trafikkulykke på Osterøy.

Kvinnen ble erklært død på stedet, mens den andre kvinnen i bilen ble fraktet til Haukeland sykehus med ukjent skadeomfang.

Mange av øyboerne møtte opp ved ulykkesstedet søndag. Blant dem er Johannes Gjerstad, som var 18-åringens mattelærer.

– Hun var alltid så blid og grei og søt, sier Gjerstad.

Blomster, minneord og lys var lagt ned ved ulykkesstedet søndag. Foto: Robert Reinlund/TV 2

Han kjemper mot tårene når han forteller TV 2 om hvordan ulykken påvirker lokalsamfunnet.

– Vi er i sjokk. Det blir kjempetungt å begynne på hverdagen igjen, det blir umulig, sier den dypt pregede læreren.

Alle kjenner alle

18-åringen var elev ved Osterøy videregående skole. Rektor Vidar Tufteland beskriver en jente som var godt likt av alle.

– Hun var godt kjent i både klassemiljøet og skolemiljøet og hadde et stort nettverk. En glad, blid og kjekk jente som alle satt pris på, forteller Tufteland til TV 2.

Osterøy videregående skole har under 200 elever hvor alle kjenner alle. Der, som i resten av lokalsamfunnet, setter den tragiske ulykken dype spor:

– Det er forferdelig vondt for oss alle, det er ikke sånn det skal være å miste en elev på den måten. Det er rett og slett bare vondt, sier rektoren.

Rektor Vidar Tufteland er sammen med resten av Osterøy i sorg etter ulykken. Foto: Robert Reinlund/TV 2

Han fikk melding om ulykken sent lørdag kveld, da det umiddelbart ble satt ned kriseteam for de nærmeste pårørende. I dialog med resten av de ansatte ble det også bestemt at skolen holdes åpen søndag, som et samlingspunkt for elever og andre som nå sørger over dødsfallet.

Mange velger å benytte seg av tilbudet, som på elevens initiativ avsluttes med en bilkortesje ned til ulykkesstedet. Tufteland opplever samholdet på øya som viktig under i tøffe tiden.

Elevene tok initiativ til en bilkortesje til ulykkesstedet søndag ettermiddag. Foto: Robert Reinlund/TV 2

– Det er godt å se at vi står sammen, at så mange ungdommer kommer her. Enten de har gått på skolen tidligere, kjente henne, var venner av henne, eller venner av hennes venner. Det er godt å se at de tar vare på hverandre, det er utrolig fin ungdom som står sammen, sier en dypt preget Tufteland.

– Tragedie

Rektoren får støtte av ordfører i kommunen, Lars Fjeldstad (Sp). Han beskriver Osterøy som er tradisjonelt lokalsamfunn hvor alle kjenner alle, hvor den tragiske ulykken har satt dype spor.

– Det er et preget samfunn på Osterøy i dag. Det at en 18-åring omkommer så tidlig i livet er noe som preger alle, sier Fjeldstad til TV 2.

Ordføreren forteller at det jobbes intensivt med å sørge for at alle berørte av ulykken får den oppfølgingen de har behov for.

Ordfører Lars Fjeldstad sier kommunen tilbyr oppfølging til alle som har behov for det. Foto: Robert Reinlund/TV 2

– Det er en tragedie. Det er utrolig trist, det er sånne ting som ikke skal skje. Alle mine tanker går til de berørte, de pårørende og familien til den som er omkommet.

Utrygg vei

Da politiet kom frem til ulykkesstedet lørdag kveld, fant de bil liggende på taket. Årsaken til ulykken er fremdeles ikke kjent, men ordføreren erkjenner at ulykkesstedet kan by på utfordringer for trafikanter.

– Det er svingete og smalt, og ikke den fineste av veistrekningene våre, sier Fjeldstad.

Mange møtte opp ved ulykkesstedet for å minnes den avdøde jenta. Foto: Robert Reinlund/TV 2

Naboer til ulykkesstedet sier til TV 2 har de opplever det utrygt å gå langs veien. Det er ordføreren enig i.

– Det har jeg forståelse for. Jeg har selv forsøkt å gå langs den veien, og det føles ikke trygt, avslutter Fjeldstad.