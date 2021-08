Mann siktet for drapsforsøk i Sandnes: Erkjenner å ha skadet fornærmede

En mann i 30-årene er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Sandnes lørdag kveld.

Mannen erkjenner straffskyld for å ha påført fornærmede en alvorlig skade, men erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk. Det bekrefter forsvarer Anne Kroken til TV 2.

– Han erkjenner å ha alvorlig skadet fornærmede med en kniv, forteller hun.

Kroken forteller at klienten hennes er samarbeidsvillig med politiet og har forklart hele hendelsesforløpet under et avhør søndag ettermiddag.

– Jeg kan si at han er utrolig lei seg og nedbrutt. Dette har skjedd på grunn av en langvarig konflikt med fornærmede på grunn av barna, forteller Kroken.

Stavanger Aftenblad skriver at mannen tidligere har vært dømt for vold mot samme kvinne.

– Dommen er rettskraftig og han har sonet den - og senere gjenopptatt kontakten med barna sine. Han har gitt forklaring til politiet om forholdet mellom han og fornærmede.

– Siktede forklarer at dette aldri skulle ha skjedd og er veldig fortvilet. Han har erkjent straffskyld for alvorlig kroppsskade. Min klient tilkalte selv politiet og ambulansen etter hendelsen, og er veldig opptatt av hvordan det går med fornærmede.

Nær relasjon

Foto: Lisa Ravna Rørmoen / TV 2

Politiet fikk klokken 23.50 lørdag kveld melding om en skadet kvinne på en adresse i Sandnes. Nødetatene rykket ut og fant en alvorlig skadet kvinne på stedet.

Kvinnen ble sendt til Stavanger universitetssykehus.

En mann ble senere pågrepet i Sandnes, og er nå siktet for drapsforsøk. Han skal ha en nær relasjon til kvinnen, opplyser politiet.