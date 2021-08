Nytt lavmål for Sp

Bare knapt flertall for Ap, Sp og SV.

For tredje gang på rad faller Senterpartiet tilbake på partibarometeret Kantar har utarbeidet for TV 2. Bare ni måneder etter at Trygve Slagsvold Vedum ledet landets største parti på målingene med 22,1 prosent, ligger han i dag med sine 13,0 prosent langt etter Høyre og Arbeiderpartiet.

På bare en uke har Senterpartiet mistet ytterligere tre mandater og flertallet til den tidligere, rødgrønne regjeringen har skrumpet inn til 86 mandater.

Tar vi med Rødt og MDG er det fortsatt solid flertall for hele venstresiden, med 106 mandater.

De fire borgerlige partiene får 63 mandater - to flere enn forrige søndag.

– Hvis denne trenden fortsetter kan vi få en ganske sprikende koalisjon på venste side, langt flere staur enn statsminister Borten måtte bære, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

Kjerstin Wøyen Funderud, Bengt Fasteraune, Sigrid S. Ilsøy, Kathrine Kleveland, Aleksander Øren Heren og Per Olav Tyldum fra Senterpartiet må alle være på vakt slik at de ikke mister mandatene sine før valget. Foto: Senterpartiet

Senterpartiet har mistet mye kraft de siste to ukene. Og det skal ikke mye til før det blir mye verre. Bakgrunnstall fra partibarometeret viser nemlig at SP står i fare for å miste ytterligere fire til seks mandater rundt omkring i landet.

Blant dem som virkelig må gire om i valgkampen er Kjerstin Wøyen Funderud fra Våler i Østfold og Sigrid Simensen Ilsøy (43) fra Hol i Buskerud. Begge er inne på Tinget i denne målingen, men kan ryke ut hvis de mister henholdsvis 395 og 463 stemmer.

Langt flere velgere er på vandring under dette valget enn vi er vant til. Her er noen nøkkeltall for hvert av stortingspartiene. Og heng med oss helt til slutt, da får du vite hvilke partier som skjuler seg bak den uvanlige store "andre-kategorien".

Arbeiderpartiet har en lojalitet på 60 prosent av velgerne fra forrige valg. Aps problem er at en av sju velgere velger partier til venstre for dem. I tillegg sitter bare 12 prosent av Aps gamle velgere fra 2017 på gjerdet.

– Det er dermed ikke mange igjen å mobilisere, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

Fortsatt lekker AP en del til Senterpartiet - de avgir 51 000 stemmer og får 20 000 tilbake. Nettolekkasjoen er altså 31 000 stemmer til Trygve Slagsvold Vedum. Partiet henter derimot betydelig flere velgere fra Høyre enn de avgir. Nettogevinsten for Arbeiderpartiet er 51 000 velgere mot Høyre.

Frp har fortsatt en lav lojalitet, Bare halvparten av velgerne fra 2017 holder fortsatt fast ved partiet. En av seks gamle Frp-velgere velger å stemme på gruppen "andre". Mest sannsynlig er det her snakk om Vidar Kleppes parti Demokratene. Samtidig Avgir Frp 43 000 stemmer til Høyre og får bare 23 000 tilbake. Utover dette er det et problem for Frp at partiet ikke henter velgere fra noen andre partier på Stortinget.

En av sju Frp-velgere sitter fortsatt på gjerdet. Det gir Sylvi Listhaug et visst potensial for å lokke tilbake gamle velgere.

Høyre mister som nevnt for mange stemmer til Arbeiderpartiet. I tillegg forsvinner netto 51 000 stemmer til Senterpartiet.

- Å hente tilbake disse stemmene vil være avgjørende hvis Høyre skal komme tilbake over 20 prosent, sier Terje Sørensen.

KrF havner under sperregrensen denne gangen. Partiet får nesten ikke velgere fra andre partier og lojaliteten er bare på 59 prosent. Partiet lekker mest til Senterpartiet og SV.

Miljøpartiet de grønnes største problem er at bare 48 prosent av dem som stemte på partiet i 2017 sier de vil stemme på dem igjen. Partiet avgir flest stemmer til SV og AP. Størst nettogevinst har MDG i forholdet til Venstre. Strømmen av Venstre-velgere til MDG økte markant etter at FNs klimarapport ble lagt frem sist uke.

Rødt har den høyeste lojaliteten av alle stortingspartiene med 71 prosent. Partiet henter nå mange velgere i fra Ap og SV. I tillegg har Rødt svært høy oppslutning blant velgere som ikke stemte sist. Nesten 14 prosent av dem som ikke stemte i 2017, og som vil stemme i år, sier de vil stemme Rødt.

Senterpartiet fortsetter nedgangen, men med en endring på 0,7 poeng er nedoverbakken blitt mindre bratt. Partiet henter netto vesentlig færre stemmer fra Ap, Frp og Høyre enn tidligere i år. Vedum og co henter en av åtte av dem som var hjemmesittere for fire år siden.

– Disse velgerne viser seg ofte å være vanskelige å få til stemmelokalet på valgdagen, advarer Terje Sørensen.

SV gjør med 9,5 prosent sin beste måling på mer enn fire år. Skulle dette bli valgresultatet gjør SV sitt beste valg på 20 år.

– Partiet vil ha gode muligheter til å komme over 10 prosent hvis de klarer å tette lekkasjen til MDG og Rødt, sier Terje.

Nesten en av seks tidligere SVere sier nemlig at de skal stemme på disse to konkurrentene på venstresiden. På den annen side, SV henter 46 000 stemmer flere fra AP enn de gir tilbake.

Venstre klatrer denne gangen over sperregrensen med 4,4 prosent. Partiet har den klart laveste lojalitetren av alle partiene på Stortingte. Bare 38 prosent av dem som stemte på Trine Skei Grande sier de vil stemme på Guri Melby i år.

Men Venstre henter 50 000 velgere fra andre stortingspartier, mest fra Høyre og Ap. Det er disse stemmene som på denne målingen løfter Venstre over den viktige sperregrensen.

– Husk at Venstre tidligere har vist at de kan sikre seg mnange taktiske stemmer fra Høyre når valgkampen drar seg til. Han ser ikke bort fra at denne trenden kan forsterke seg ytterligere.

Sentrumskameraten Kristelig folkeparti henter bare 9000 velgere fra andre partier.

Gruppen "andre" ligger uvanlig høyt i denne valgkampen. To av partiene som skiller seg ut i denne gruppen er Demokratene og det nye Industri- og næringspartiet som denne uken fikk vise seg frem i et lengre innslag på riksdekkende tv.

En andregruppe på 7 prosent tilsvarer 205 000 stemmer hvis vi legger valgresultatet fra 2017 til grunn.

Målingen er tatt opp av Kantar for TV 2 i perioden 16.8 til 20.8. med 992 spurte. 81,69 prosent har oppgitt partipreferanse.