United sløste, men Pogba roses: – Høy klasse!

Southampton – Manchester United:

Manchester United fløy høyt etter 5-1-seieren over Leeds i serieåpningen, men fikk det tøffere i bortekampen mot Southampton.

Southampton sjokkerte gjestene da de tok ledelsen etter en halvtimes spill, og gikk til pause med ledelse. I andre omgang utlignet Mason Greenwood til 1-1, men vinnermålet kom aldri, til tross for flere gedigne sjanser.

Dermed endte oppgjøret på St. Mary's Stadium uavgjort 1-1.

– Det er en kamp som begge lag kan vinne. Jeg syns vi spilte mye bra fotball, og burde scoret et par. Når de scorer mister vi hodene litt. Vi ble slurvete. Kanskje skyldes det fysiske problemer, eller kanskje det er noe annet, sier Ole Gunnar Solskjær etter kampen og fortsetter:

– Det er fortsatt tidlig i sesongen. Vi er fortsatt ikke hundre prosent klare fysisk. Og det er taktiske problemer som vi må korrigere. Men dette handlet mest om at spillerne var slitne og slurvete.

Paul Pogba var arkitekten bak Greenwoods 1-1-scoring og spilte nok en strålende kamp for Manchester United. Franskmannen har nå fem målgivende pasninger på to kamper.

– Det er så høy klasse over det Paul Pogba bedriver om dagen, roste kommentator Espen Ween.

– Jeg er imponert over Southampton, men Ole Gunnar Solskjær bør være skuffet over dette her. Dette er en kamp du regner med United skal vinne, mente TV 2-ekspert Erik Thorstvedt etter at laget kun fikk med seg ett poeng.

– Der hadde Southampton flyt

Manchester United var svært nære å ta ledelsen etter seks minutters spill. Anthony Martial måtte se sin heading bli reddet på streken.

– Det er smått utrolig at det ikke ble scoring der, konstaterte kommentator Ween.

Så våknet Southampton. På en av sine første sjanser lurte Ché Adams inn 1-0-scoringen da han skjøt fra rundt 16 meters hold. Scoringen kom etter 29 minutters spill. Premier League-apparatet registrerte imidlertid scoringen som et selvmål av Fred.

– Skuddet gikk via Fred, men det vil nok bli diskutert om det var et frispark til United i forkant, de skrek mot dommeren etter frispark da Bruno Fernandes gikk i bakken. Der hadde Southampton flyt. Ballen snek seg inn helt ute ved stolpen, oppsummerte Ween etter at Southampton sjokkerte Solskjærs menn ved å ta ledelsen.

Solskjær: – Det er frispark

TV 2-ekspert Erik Thorstvedt mener United burde hatt frispark i forkant av scoringen til hjemmelaget.

– Jeg synes det. Men jeg synes det er helt ok at VAR ikke går inn og overstyrer dette. Jeg mener listen skal ligge høyere enn dette, påpekte han.

– Jeg har ikke noen klar mening. Det er umulig å si svart eller hvitt om det er frispark eller ikke, mente ekspertkollega Morten Langli.

Etter kampslutt var Ole Gunnar Solskjær helt klar på at det skulle ha vært frispark.

– Det er et frispark, helt klart. Hundre prosent. Men sånt skjer i fotball, at man ikke får hver avgjrøelse vår vei. Vi burde reagert bedre, sa Solskjær.

Han retter også kritikk mot Fred, som ballen gikk via på vei til mål.

– Der var kanskje flaks at den gikk via Fred, men han skulle ikke bare hatt foten sin der, han burde blokkert skuddet. Så vi trenger bedre reaksjoner når vi ikke får avgjørelser vår vei.

Selv om Manchester United rullet opp det ene angrepet etter det andre, og skapte en rekke store sjanser, var laget sørgelig ineffektive foran mål. Laget klarte ikke å slå tilbake før pause.

Pogba fant Greenwood

I det 54. minutt kom utligningsmålet. Mason Greenwood fikk ballen i feltet. Fra kloss hold satte han inn 1-1-scoringen. Det var Greenwoods andre scoring for sesongen.

– Pogba var igjen involvert i aller høyeste grad. Det var utrolig hvordan han klarte å dytte ballen bort til Greenwood, med så mange spillere rundt seg, sa Ween.

– Du så det i forrige kampen, og han hjalp med målet i dag. Han er en utrolig smart spiller, så vi er glad for å ha ham med, sa målscorer Greenwood om Pogba etter kampen.

Tre minutter senere kom nysigneringen Jadon Sancho inn for Anthony Martial, som hadde spilt en svak kamp. Sancho satte umiddelbart fart i United-angrepet. United, i anledningen blått og gult, rullet opp det ene angrepet etter det andre.

Vinnermålet kom imidlertid aldri. Oppgjøret endte 1-1.