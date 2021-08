Alvorlig voldshendelse i Horten – mann kjørt til sykehus

Politiet skriver at de er i Horten i forbindelse med det de beskriver som å være en «alvorlig voldshendelse».

Den skadde mannen i 30-årene er fra Tønsberg, opplyser politiet.

Politiet skriver at de leter etter en gjerningsperson, og at de nå jobber på stedet med å finne ut av hva som har skjedd.

Politiets operasjonsleder Trond-Egil Groth sier til TV 2 at de ikke kan komme med mer informasjon om hendelsen per nå.

Til Dagbladet sier Groth at mannen ble funnet utendørs, at han blødde «en god del», og at han var ved bevissthet da politiet kom til stedet.