Sammenlagtseier i sekundstrid

Tobias Halland Johannessen sikret norges andre strake sammenlagtseier i ungdommens Tour de France - i sin første sesong som landeveisrytter.

Den kommende Uno-X-rytteren parkerte feltet på fredag og overtok den gule ledertrøya. På lørdagens fjelletappe tok han sin andre strake seier. Og nå har han vunnet Tour de l'Avenir sammenlagt.

Spanske Carlos Rodriguez, som vant etappen, lå to minutter og 18 sekunder bak nordmannen før siste etappe, og så sterk ut i avslutningen. Men når Johannessen krysset mållinjen to minutter og 12 sekunder bak spanjolen - med seks små sekunder til gode - var sammenlagtseieren et faktum.

En vanvittig bragd

Rodriguez stakk tidlig alene i front, og var lenge i ledelsen ned til Halland Johannessen. Deretter økte ledelsen ytterligere og vippet rundt den magiske grensen på to minutter og 18 sekunder de siste kilometerne.

Det ble ulidelig spennende i sekundstriden opp siste klatring, og det så på et tidspunkt ut til at sammenlagtseieren skulle ryke i siste liten. For med kun to kilometer igjen skilte det bare fem sekunder mellom de to.

Men Johannessen, som fikk hjelp av tvillingbror Anders i den siste stigningen, hadde krefter igjen og kjørte inn ti sekunder på spanjolens ledelse på den siste kilometeren.

– Herlighet for en prestasjon av Drøbaks store sønn. Nå skjelver jeg, ropte kommentator Theis Magelssen.

Store stjerner

Sykkelstjernene og Tour de France-vinnerne Tadej Pogacar og Egan Bernal var de to siste som vant Tour de l'Avenir før Tobias Foss vant i 2019. Halland Johannessen melder seg dermed inn i stjernespekket klubb. Foss er full av lovord om navnebroren.

– Det som er så kult med ham er at han er en rytter som klatrer veldig bra, men han har også en veldig god avslutning. Jeg har sagt til han at han kommer til å vinne mange sykkelløp i fremtiden, fortsetter Jumbo-Visma-rytteren.

Norsk dominans

Norges U23-landslag har nærmest gjort rent bord i prestisjerittet med totalt fem seire på åtte etapper og har markert seg kolossalt sterkt . Søren Wærenskjold vant prologen og 1. etappe, mens broren til Tobias, Anders Halland Johannessen, gikk til topps torsdag. Tobias Halland Johannessen vant to etapper i tillegg til sammenlagtseieren.

Det markerer et generasjonsskifte i sykkelsporten.

For sammen med nevnte Tobias Foss, tvillingbroren Anders og Søren Wærenskjold som har markert seg i år, er Tobias Halland Johannessen en del av en ny sykkelgenerasjon.

I tillegg er Andreas Leknessund og DSM-klare Jonas Hvideberg, som ble U23-europamestre i fjor og vant henholdsvis tempo og landevei, en del av en spennende generasjon.