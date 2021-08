Tidligere United-profil mistenkt for hvitvasking av 56,6 millioner kroner

Den tidligere Manchester United-profilen benekter all skyld, og avviser at han er del av et kriminelt nettverk.

Anderson spilte sju sesonger for Manchester United, og scoret blant annet mål i straffesparkkonkurransen da Chelsea ble slått i Champions League-finalen i 2008.

33-åringen la opp etter å ha avsluttet karrieren i tyrkiske Adana Demirspor i 2020. Nå har han havnet i trøbbel med brasilianske myndigheter.

Den tidligere Manchester United-profilen er anklaget for å ha hvitvasket 56,6 millioner kroner gjennom kryptovaluta. Det melder den brasilianske avisen Globo. Sju andre personer er også på politiets radar i saken. Politiet mistenker at 35 millioner dollar, eller rundt 315 millioner kroner, er hvitvasket av et kriminelt nettverk, skriver Globo.

Overfor brasilianske medier avviser Anderson all skyld. Han sier at han har investert i kryptovaluta siden 2019. Han bekrefter imidlertid at har solgt bitcoins til en av de involverte bedriftene i saken, men understreker at han ikke visste at pengene gikk til et kriminelt nettverk.

Tidligere denne uken ble Andersons bolig i Brasil ransaket av politiet. Ifølge brasilianerens advokat vil den tidligere fotballspilleren kunne bevise i retten at han er uskyldig.

– Anderson vil bevise at han er et offer, og ikke medvirkende i denne saken, slår Andersons advokat Julio Cezar Coitinho overfor brasilianske medier.

UNITED-PROFIL: Anderson ble hentet til Manchester United av Sir Alex Ferguson. Foto: Nils Jakobsson / BILDBYRÅN

Anderson spilte for Manchester United fra 2007 til 2015. Han fikk også med seg åtte landskamper for Brasil.

I løpet av sine år på Old Trafford vant den tidligere midtbanekrigeren Premier League fire ganger, ligacupen én gang, Champions League i 2008 og FIFAs klubb-VM samme år.

Anderson spilte også for Grëmio, Porto, Fiorentina (lån), Internacional, og Coritiba (lån) i sin karriere.