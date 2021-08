Sveriges statsminister Stefan Löfven går av til høsten

– Til neste år kommer Socialdemokraterna til å være ledet av noen andre enn meg, sa Löfven under sin årlige sommertale, søndag ettermiddag.

– Jeg har vært partileder i nesten ti år, og statsminister i sju. Det har vært fantastiske år, men alt har en slutt, fortsatte han, og bekreftet dermed at han går av som partileder og statsminister.

Löfven har ledet Socialdemokratene siden 2012, og vært Sveriges statsminister siden 2014.

– Nå begynner prosessen i partiet med å finne min etterfølger.

Han sa videre at han ønsket å gi etterfølgeren et best mulig utgangspunkt, og at han tror en ny leder kommer til å gi partiet ny energi.

SVT skriver at Socialdemokraterna kommer til å avholde et ekstraordinært partistyremøte søndag.

Saken oppdateres!