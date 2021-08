Klopp freser: – Som å gå tilbake 10-15 år i tid

Jürgen Klopp klarte ikke å holde sinnet tilbake, til tross for at Liverpool dominerte fullstendig og slo Burnley oppskriftsmessig 2-0 lørdag.

Endringene i regelverket er det som irriterer tyskeren. Foran årets sesong bestemte Premier League-ledelsen at dommerne ikke skulle straffe lettere taklinger, eller «trivielle ting», for å sørge for at kampflyten ble bedre.

En tydelig oppgitt Klopp mener Premier League må gå tilbake til de opprinnelige reglene.

– Dersom du liker slike ting, se heller på wrestling, tordnet Klopp i et intervju med BT Sport etter kampen, ifølge BBC.

Og slo fast:

– Det er som å gå tilbake 10-15 år i tid. Reglene er som de er, men mange av disse situasjonene det ikke ble blåst for, du kan bare ikke forsvare det, mente han.

Ingen gule kort

Kampens dommer, Mike Dean, tildelte ikke et eneste gult kort i Liverpools oppgjør mot Burnley, til tross for at Burnley pådro seg tolv frispark.

Det mener Klopp var en konsekvens av regelendringene som ble innført før sesongstart.

– Du ser disse taklingene fra Ashley Barnes og Chris Wood og Virgil van Dijk og Joel Matip… Jeg er ikke 100 prosent sikker på at dommerne går i riktig retning med disse avgjørelsene, mente han.

– Beskjeden til dem er å ikke hindre kampflyten, men ingen vet nøyaktig hva det innebærer. Det er kanskje fotballen de ønsker å se, men det er farlig. Om det handler om avgjørelser som skal hjelpe de offensive lagene, ok. Vi må imidlertid beskytte spillerne. Det kan ingen være uenig i, konkluderte Liverpool-sjefen.

Liker endringene, men misfornøyd likevel

Burnleys manager Sean Dyche liker regelendringene som er innført, men var likevel misfornøyd med en del avgjørelser i oppgjøret mot Liverpool.

– Jeg liker endringene, men de ble ikke brukt i kampen mot Liverpool. Det var for mange situasjoner der det ble blåst frispark for enkelt. Vi ble fortalt før sesongstart at dommerne ikke skulle blåse for de lette fellingene, men i dag var det for mange for meg, sa Dyche til BBC, og minnet om at Burnley-spillerne pådro seg tolv frispark imot.