Fotballryktene: – Beckham med fristende tilbud til Messi

Få med deg søndagens fotballsladder fra internasjonale medier her.

David Beckham skal ha vært i samtaler med Lionel Messi om en overgang til engelskmannens klubb Inter Miami når 34-åringens kontrakt med PSG går ut i 2023. Beckham håper Messi vil avslutte sin fotballkarriere i MLS, og gi ham et svært fristende økonomisk tilbud, melder The Mirror.

AC Milan skal være i forhandlinger med Manchester City om å kjøpe den portugisiske midtbanespilleren Bernardo Silva. 27-åringen vil trolig koste omlag 500 millioner kroner, hevder Star on Sunday.

Den italienske Serie A-giganten er også interessert i å hente Chelseas franske midtbanespiller Tiemoue Bakayoko, melder Calciomercato.

Fiorentina og Serbias svært ettertraktede angriper Dusan Vlahovic topper Tottenhams ønskeliste, og blir sett på som den perfekte erstatteren for Harry Kane, påstår italienske La Repubblica.

Tottenham har avslått en forespørsel fra Bayern München om en byttehandel for Corentin Tolisso, som ville sendt Tanguy Ndombele motsatt vei, ifølge Sky Sport Tyskland.

Ndombele selv ønsker seg en overgang til Real Madrid eller Barcelona, påstår spanske AS.

Samtidig meldes det at Tottenhams overgangssjef Fabio Paratici har åpnet samtaler med Juventus om en mulig overgang for Ndombele, hevder Tuttosport.

Everton jager sammen med Bologna og Eintracht Frankfurt Chelseas 22 år gamle forsvarsspiller Malang Sarr. Det skriver Gianluca Di Marzo på Twitter.

Manchester Uniteds manager Ole Gunnar Solskjær fastholder sin interesse for Wolves 24 år gamle portugisiske midtbanestjerne Ruben Neves. Men Wolves vil ikke selge, melder Sunday Express.

Newcastle vil forsøke å sikre seg midtbanestjernen James Rodriguez, etter et krav fra manager Steve Bruce om at laget må forsterkes, ifølge Calcio In Pillole.

Manchester City skal være i ferd med å hente Barcelonas 18 år gamle spanske midtbanespiller Ilaix Moriba, uten å måtte betale overgangssum, ifølge Mundo Deportivo.

Den tidligere Arsenal og Chelsea-forsvareren David Luiz (34) er i sluttforhandlinger om en kontrakt med Flamengo, melder Globo.

Southampton vil i løpet av kort tid fullføre overgangen for Torinos brasilianske forsvarsspiller Lyanco (24). Det melder Mail on Sunday.