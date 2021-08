Fifa og FIFPro ber om at afghanske kvinnespillere blir evakuert

BBC melder at Fifa har skrevet brev til en rekke myndigheter og bedt om hjelp til å få evakuert kvinnene. FIFPro opplyser at også de jobber med myndigheter for å planlegge en evakuering.

Kvinners rett til å drive med idrett har vært under kraftig press i Afghanistan, og kvinnelige idrettsutøvere er blant flere som frykter for framtiden etter at Taliban tok makten.

– Målet er å få så mange mennesker som mulig ut i sikkerhet, opplyser FIFPro.

Fifa kaller situasjonen i Afghanistan ustabil og svært bekymringsfull.

BER OM EVAKUERING: Khalida Popal var en av forkjemperne for at Afghanistan skulle få et landslag i fotball for kvinner. Nå bønnfaller hun verden om å evakuere kvinnelige fotballspillere fra landet. Foto: Jan M. Olsen / AP / NTB

– Spillere går i dekning

Khalida Popal, tidligere landslagskaptein og forkjemper for kvinnefotball i Afghanistan, sier hun frykter for sikkerheten til fotballspillere etter at Taliban tok over.

Flere kvinner som holder på med fotball, har gått i dekning den siste tiden, sier hun.

– Jeg har ikke fått sove. Jeg har grått og føler meg hjelpeløs, sa Popal i en bønn til fotballforbundene om å bidra til å få fotballspillere evakuert.

– Jeg har fortalt dem at de bør slette sine kontoer i sosiale medier, slette bilder og gjemme seg. Det er hjerteskjærende, fordi vi i alle disse årene har jobbet for å øke kvinners synlighet, og nå sier jeg til mine jenter i Afghanistan å være stille og gjemme seg, sier Popal.

Popal flyktet selv for sitt liv fra Afghanistan til Danmark i 2011.

Taliban kom med løfter

Taliban har siden de tok makten i Kabul, sagt at kvinner vil få rettigheter innenfor (kanskje «i tråd med» er bedre enn innenfor? Da kan i så fall både «hva» og «tillater» sløyfes») hva deres tolkning av islam tillater.

Forrige gang bevegelsen styrte landet, hindret de jenter og kvinner i å ta enhver form for utdanning.

Nå har de varslet at kvinner og jenter som dekker seg til, vil få lov til å ta utdanning, men det er ikke klart hvordan de vil stille seg til kvinner som bedriver idrett.

Flere påpeker også at det er vanskelig å stole på løftene fra Taliban.

– De kommer til å drepe oss

Haley Carter, tidligere assistenttrener for Afghanistans landslag for kvinner, sier hun har vært i kontakt med flere spillere som har gått i dekning.

– Hvis noen finner ut at de snakker med noen på utsiden, er livene deres enda mer i fare, sier Carter.

Hun viser til en melding hun sier hun fikk fra en spiller:

– De kommer til å drepe oss. De vil ikke at kvinner skal spille fotball og vi er i fare, sto det i meldingen, ifølge Carter.

