Sky News: Folk dør mens de venter på å bli reddet i Kabul

I TV-bilder fra britiske Sky News ser man soldater som dekker til minst tre døde personer med hvite presenninger. Det er uklart hvordan de døde. Situasjonen synes å være svært kaotisk.

Skys reporter Stuart Ramsay, som var på flyplassen, sier i videoen at folk som står lengst fram i køen, blir «knust» og at medisinsk personell jobber på spreng for å ta seg av folk som lider. Man kan også se flere som er synlig skadd.

Ramsay sa i videoen at folk var «dehydrerte og livredde», og han filmet soldater som sprutet vann opp i lufta, i et forsøk på å kjøle folk ned. Ramsay sa at det, gitt kaoset som ror, ser ut til at dødsfall er «uunngåelig».

Desperat situasjon

Situasjonen ved flyplassen har vært desperat og kaotisk siden Taliban tok kontroll over Kabul 15. august. Titusenvis av afghanere har ventet i varmen i timer og dager, med håp om å få være med på et fly ut av landet.

Mange familier har samlet seg i et slags ingenmannsland mellom Taliban-krigere og amerikanske soldater, som står sammen med enkelte fra de afghanske sikkerhetsstyrkene.

Veiene som går til flyplassen, har vært tettpakket med trafikk, og det har kommet meldinger om at Taliban og andre militante har stoppet, slått og trakassert afghanere som ønsker å flykte.

HJELP: En amerikansk soldat gir en gutt vann under evakueringen på flyplassen i Kabul. Foto: Samuel Ruiz / Den amerikanske marinen / AP / NTB.

Ber folk ikke komme

USA, som kontrollerer flyplassen, har gjentatte ganger bedt folk holde seg unna om de ikke står på liste for evakuering. Lørdag gjentok de advarselen, og advarte mot «mulige sikkerhetstrusler» i nærheten av inngangene til flyplassen.

Taliban har lenge stått bak angrep i Kabul, men også den ytterliggående islamistgruppen IS, som har tilstedeværelse i hovedstaden, har stått bak grusomme angrep.

USAs president Joe Biden har kalt evakueringen «en av de største og vanskeligste» i historien.

(©NTB)