Jakob Ingebrigtsen med rekordløp

Se avslutningen i videovinduet øverst! Video med tillatelse fra NRK.

Jakob Ingebrigtsen satte ny norsk rekord på engelsk mil er 1609 meter med tiden 3.47,24 i Eugene lørdag. Han vant også Diamond League-løpet.

– Det var veldig gøy å vinne og veldig gøy å være her og en del av et veldig spesielt stevne. Samtidig så var det tungt i dag, to uker etter den utladningen jeg hadde i Tokyo. Det kjente jeg og det tror jeg mange av de andre også kjente. De som gjorde det bra i Tokyo gjorde det dårlig her og de som gjorde det dårlig i Tokyo gjorde det bra her, sier Jakob Ingebrigtsen til TV 2.

Bortsett fra deg da?

– Bortsett fra meg.

– Imponerende oppvisning

Dette var Jakobs første løp siden OL-gullet på 1500 meter.

– Det var en imponerende oppvisning. Jakob imponerer meg i dag, han henter noe mentalt… nei, det var imponerende. Tiden er så som så, men måten han gjør det på.. Han måtte ned i dypet og hente litt ekstra, sa Gjert Ingebrigtsen til VG.

Ingbrigtsen åpnet rolig, og lå et godt stykke bak etter det første minuttet. Så avanserte han gradvis i feltet og var nummer tre etter 800 meter. Noen hundre meter senere var det kun Stewart McSweyn som kunne hindre en norsk jubeldag i Eugene.

Og med drøye 300 meter igjen var Ingebrigtsen forbi McSweyn, og da så han aldri seg tilbake. Ingebrigtsen hadde full kontroll på oppløpet og vant den engelske milen (Bowerman Mile) med tiden 3.47,24.

– Han er en fantastisk utøver. Det forrige løpet hans var sykt bra. Det krever noe spesielt for å kunne slå ham, som vi har sett. Han virker ganske uslåelig i år, men jeg gav alt jeg hadde, sier Stewart McSwayn, som løp inn til andre plass.

Tiden gjør at Ingebrigtsen nå har den beste tiden på en engelsk mil av samtlige familiemedlemmer. Tidligere hadde Filip det med 3.49,60. Det betyr også at han har den norske rekorden på distansen. Jakobs tidligere rekord på distansen var på 3.51,30. Den ble smadret lørdag.

Tiden til Jakob var litt over fire sekunder svakere enn verdensrekorden på distansen satt av Hicham El Guerroujs, som ble satt i 1999.

– Jeg tror han måtte jobbe litt for det. Jeg så at McSweyn stakk tidlig, og så måtte Jakob hente det og så er han sterk på slutten, men han har vært sliten på vei til OL, så det var imponerende det han gjorde nå altså, sier bror Filip Ingebrigtsen til TV 2.

Filip på 8. plass

Filip Ingebrigtsen deltok også i løpet og ble nummer åtte. Jakobs argeste konkurrent Timothy Cheruiyot hadde lite å stille opp med og ble nummer tre, etter å aldri ha vært i nærheten av å kunne tukte Jakob i løpet.

– Det føltes veldig bra. Jeg har mye å gå på underveis, men kommer aldri forbi, og gjør litt taktiske vurderinger. Jeg ligger perfekt med 600 meter igjen, bak Cheruiyot inne med lista, men så bremser og bremser han. Og så får jeg mange bråstopp inn på de siste 500 og da ble jeg liggende og stampe. Det var dårlig taktisk løp, men kroppen fungerer veldig bra, så det var veldig gøy, sier Filip til TV 2.

– Jeg har gjort veldig mye annerledes etter OL. Lærte veldig mye der og har gjort store endringer i treningen etter det og føler meg veldig mye mer pigg, sier han.

VM på samme arena

Den nye Norgesrekorden ble satt på Nikes hjemmebane i Eugene.

– Nike har vært min hovedsponsor siden jeg var 12-13-14 år gammel og har vært hovedsponsoren min med god margin. Så det er veldig kult å komme her og være med i deres stevne, og vise meg frem og være en del av det. Det er stas, sier Jakob til TV 2.

Neste år arrangeres VM i friidrett på samme arena.

– Det tror jeg blir veldig kult. Det er en fantastisk stadion og en kul by, spesielt for 1500m-løpere. Det er veldig historisk. Og ganske kult å ha et såpass interessert publikum som setter pris på distansen og er engasjert og har kunnskap om det vi driver med, sier han.

Jeg hører du har blitt stoppet mye under treninger i lokale parker?

– Ja, det er litt spesielt og kult at det er såpass stor interesse for mile og 1500m her. Alle her vet hvem alle er og hva folk gjør på den øvelsen. Folk er veldig interessert i friidrett, og også mile og 1500m. Det er selvfølgelig kult for oss som driver med det, sier han.