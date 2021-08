Historisk Blummenfelt ble verdensmester

Før sesongavslutningen lå bergenseren på annenplass i verdensserien, der sammenlagtvinneren ville bli verdensmester. Alex Yee var den eneste som lå foran han sammenlagt. Dersom begge de to fikk en topplassering i seriens siste løp. Ville den som krysset mållinjen først bli verdensmester.

Det ble Kristian Blummenfelt.

Historisk

Ikke bare kom Blummenfelt foran Alex Yee. Han vant finaleløpet.

En sulten Blummenfelt tok med seg OL-gull hjem fra Tokyo for bare noen uker siden, men rakk knapt å tenke på det. For etter at han kom hjem til Bergen, har tankene utelukkende vært rettet mot verdensseriefinalen, og lysten til å bli historisk gjorde at han raskt var tilbake på trening.

Aldri før har noen vunnet OL-gull og VM i triatlon i samme sesong. Nå har norske Blummenfelt klart målet sitt, og blitt historisk.

Det var tøft

– Det har vært tøft. Etter å ha reist ned til Canada, og etter tre dager i karantene var kroppen min ødelagt, så jeg er veldig glad for at jeg klarte å finne formen tidsnok, sier den ferske verdensmesteren etter løpet.

– Jeg trodde ikke jeg skulle vinne. Vi var fem, seks karer der, men jeg prøvde bare å holde farten oppe. Jeg er superglad for seieren, fortsetter han.

27-åringen har hatt en kanonsesong, og toppet det med seier i det siste løpet.

– Det har vært et veldig bra år. Jeg er i ferd med å bli gammel, og jeg hadde ingen titler, så det var på tide. Nå har jeg både OL-gull og har blitt verdensmester. En veldig god sesong, og jeg er spesielt glad for denne seieren, sier han.

GULLGLIS: Blummenfelt med OL-gullet på medaljeseremonien i Tokyo. Foto: Lise Åserud

Slo sin argeste konkurrent

Blummenfelt slo Alex Yee som ledet med 39 poeng sammenlagt før løpet. Briten tok OL-sølvet bak nettopp Blummenfelt og endte til slutt på tredjeplass i verdensserien.

– Det var ikke min beste dag i dag. Jeg kjente at jeg hadde problemer etter fire dager i karantene. Jeg ga alt jeg hadde, og jeg var veldig stolt over å løpe med nummer 1, men i dag holdt det ikke, sier Yee etter målgang.

Briten har kun godt å si om konkurrentene sine.

– De har gjort en fenomenal jobb, sier han.