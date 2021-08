EU: Umulig å fullføre Afghanistan-evakueringen innen 31. august

Josep Borrell sier til nyhetsbyrået AFP lørdag kveld at EU har klaget til amerikanerne over at sikkerhetstiltakene ved flyplassen i Kabul er for strenge. Tiltakene hindrer forsøk fra afghanere som jobbet for europeerne, på å komme seg til lufthavnen, ifølge Borrell.

31. august er fristen USA har kunngjort for å fullføre tilbaketrekningen av sine styrker fra Afghanistan. President Joe Biden har åpnet for forsinkelser dersom luftbroen forblir levedyktig.

Kabuls flyplass kontrolleres fortsatt av det amerikanske militæret.

– Så vidt jeg vet, har ikke amerikanerne for øyeblikket sagt at de vil bli lenger enn 31. august, men det kan hende de ombestemmer seg, sier Borrell.

– De ønsker å evakuere 60.000 mennesker fra nå og innen utgangen av denne måneden, Det er matematisk umulig, tilføyer utenrikssjefen.

Borrell sier at for Europas del er «problemet tilgang til flyplassen – de amerikanske kontrollene og sikkerhetstiltakene er veldig strenge» og de hindrer tilgangen for afghansk personell.

Brussel har bedt USA om «mer fleksibilitet», sier han. Hittil er bare 150 av de 400 afghanske EU-ansatte evakuert.

– Jeg er veldig klar over at dette er svært utilstrekkelig. Flyene tar av mens folk fortsatt er på rullebanen, sier Borrell.

På tross av frustrasjonen avviser Borrell at forholdet mellom EU og USA er anstrengt som følge av den pågående evakueringen.