Forsvarssjefen fikk sjokkmelding om venn og kollega: – Fortvilet situasjon

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen opplever at det er svært vanskelig å bekrefte eller avkrefte informasjonen de får inn om sine tidligere kollegaer i Afghanistan.

Forsvaret har fått flere meldinger om at soldater fra antiterrorpolitiet i Kabul – som norske soldater har jobbet tett med – kan ha blitt henrettet.

Selv fikk forsvarssjefen en melding om at en tidligere kollega, som han selv var god venn med og jobbet tett med i mange år, hadde blitt skutt.

– Det var en tidligere kollega som hadde en av lederstillingene i CRU. Jeg fikk melding om at han var blitt arrestert, skutt og henrettet, forteller Kristoffersen.

Så kom det inn en ny melding fra en annen kilde. Der sto det at vedkommende var i live, og på flukt.

– Det sto at han befant seg i en annen del av Afghanistan enn der den påståtte henrettelsen skulle ha funnet sted. Det viser bare hvordan enkelteksemplene blir vanskelige å forholde seg til, for man klarer ikke å verken bekrefte eller avkrefte, sier Kristoffersen.

De følger hele tiden med på om Taliban gir afghanerne som har jobbet med Norge og andre utenlandske styrker, amnesti.

– Det gjenstår å se da, og det er bekymringen vi alle har fordi vi kjenner godt alle som har jobbet sammen med oss som en del av de afghanske styrkene, sier Kristoffersen.

– Viser den vanskelige situasjonen

Over ti afghanske barn ble i dag hentet ut fra Afghanistan av soldater fra forsvaret og er tatt hånd om av det norske barnevernet.

Natt til lørdag la en CBS-journalist ut et bilde av en norsk soldat i et fly som holder en baby i armene.

– Det at en norsk soldat må ta seg av et lite barn, og få det barnet trygt ut av Afghanistan, er jo et bilde på hvor dynamisk og vanskelig denne situasjonen er, sier Kristoffersen.

EKTE: En CBS-journalist la ut dette bildet av en norsk soldat med en baby i sin favn, som skal være tatt på et fløy fra Kabul til Georgia, og videre til Norge. Foto: Eena Ruffini/Twitter

Han forteller at spedbarnet trengte medisinsk hjelp.

– Heldigvis har vi soldater som har god opplæring i å passe på det medisinske, og kan bistå med å få ut dette barnet, sier han.

– Fortvilet situasjon

Forsvarssjefen frykter nå at afghanere som har samarbeidet med Norge de siste årene blir drept av Taliban.

– Det er en fortvilet situasjon for alle som føler at livet er i fare på grunn av at Taliban har overtatt, spesielt de som har hatt lederansvar i de antiterrorstyrkene vi har trent, sier Kristoffersen.

Han forteller at det kan være folk som har jobbet tett med andre allierte, og forretningsfolk som har levert varer og tjenester til allierte, som nå føler at livet deres er i fare.

– I tillegg er det de som har vært ansatt hos oss utenlandske styrker, som også føler at situasjonen er livsfarlig, sier Kristoffersen.

MELDING OM HENRETTELSER: Forsvaret har fått meldinger om at soldater norske styrker har samarbeidet med, skal være henrettet. Foto: PRT Maimanah/ Caroline Lunde

Sender ikke helikoptre

Norge har ikke vurdert å sende helikopter for å hjelpe folk frem til flyplassen, slik flere andre land gjør.

– Vi er helt avhengig av at de som kommer til flyplassen kommer seg dit på egenhånd. Så langt har det gått stort sett greit utfra de meldingene vi har fått, sier Kristoffersen.

Han forteller at utfordringen der har vært å komme seg frem i køen, og beskriver den lange køen med folk som vil inn som en stor bekymring.

– Etter den må vi få avklart at de er på rett sted til rett tid, slik at noen norske kan ta dem imot, så vi kan hjelpe dem som kommer ut, sier Kristoffersen.