Brann-kollaps etter pause – ekspert tror klubben rykker ned

Strømsgodset - Brann 3-1

Det så lovende ut etter første omgang for Brann med en 1-0-ledelse, men Strømsgodset hevet seg etter pause og snudde til 3-1-seier lørdag kveld.

– Brann leverte en god førsteomgang. Før pause så ikke Brann ut som en dumpekandidat, men det gjorde de i den andre halvdelen av kampen, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Etter 16 kamper ligger Brann sist i Eliteserien med ti poeng og med fire poeng opp til Tromsø på trygg grunn. Tidligere på kvelden spilte de to nærmeste lagene på tabellen, Stabæk og Mjøndalen, 1-1 på Nadderud.

– Jeg tror Brann rykker ned, sier Mathisen.

– Ti poeng på 16 kamper er sjokkerende svakt. Selv om det har vært positive ting i de to kampene etter nachspielet, tror jeg ikke dette Brann-laget vinner mange kamper den neste måneden, sier TV 2s fotballekspert.

Det var naturligvis skuffelse i Brann-leiren etter tapet på Marienlyst.

– Vi er selvfølgelig skuffet. Vi hadde muligheter til å få med oss mer. Det var irriterende mål de scoret. Det var irriterende at vi ikke fikk med oss mer herfra, sier Branns Daniel Pedersen til TV 2.

– Det var et kjedelig resultat. Vi gjorde et godt forsøk på å få med oss noe herfra. Vi gjorde en bra første omgang. Ut i andreomgang møtte vi et bra Strømsgodset, som scoret noen fine mål. Vi hadde våre sjanser til utligning, men Godset var hakket bedre enn oss, sier Brann-målvakt Håkon Opdal.

Barmen-exit: – Har lagt det til side

Tapet mot Godset kommer dagen etter at det ble kjent at Kristoffer Barmen har fått sparken etter skandale-nachspielet på Brann Stadion sammen med totalt tolv Brann-spillere og sju kvinner forrige uke.

I tillegg valgte Mikkel Andersen å terminere kontrakten sin. De øvrige nachspiel-deltakerne fikk advarsel av klubben.

– Vi som spillergruppe har lagt det til side og fokusert på kamp. Mange av oss er erfarne og rutinerte. En del av det å være fotballspillere handler om å legge utenomsportslige problemer til side og fokusere på kamp, sier Brann-målvakt Håkon Opdal til TV 2.

– Det er selvfølgelig spesielt, men vi tok valget om å fokusere på denne kampen i går og i dag. I første omgang viste vi at vi var klare og fokusert på å spille denne kampen, sier Daniel Pedersen.

Snudde til seier i andre omgang

Brann ledet til pause etter at Aune Heggebø hadde stanget inn Robert Taylors innlegg midtveis i første omgang.

Gjestene fra Bergen var det beste laget i første omgang, men Strømsgodset gikk rett i strupen på Brann i andre omgang. Etter et kvarter av andre omgang fikk Godset uttelling. En andreball havnet hos Herman Stengel på om lag tjue meter. Den tidligere Vålerenga-spilleren dundret inn utligningen for Godset.

Etter 74 minutters spill inntok Stengel servitørrollen med et godt frispark til Gustav Valsvik, som headet Strømsgodset opp i ledelsen.

Imponert over Strømsgodset

I sluttminuttene var Mathias Rasmussen på vei alene gjennom, men lyngdølen fikk et litt for langt touch, som gjorde at ballen gikk inn til Godset-målvakt Viljar Myhra. I stedet var det Tobias Fjeld Gulliksen som satte inn 3-1 for Godset etter fine kombinasjoner og en strålende prestasjon av 18-åringen.

– Stengel og Strømsgodset hevet virkelig spillet sitt, og måten de snudde kampen på var forbilledlig. Det har vært mye bråk i Brann de siste ukene, men det i Strømsgodset før sesongen startet. At spillerstallen, trenerteamet og resten av klubben har tatt såpass med poeng er både overraskende og imponerende, mener Mathisen, som lot seg begeistre av Godsets nye juvel:

– Kampens prestasjon var 3-1-scoringen til Gulliksen og Godset. Unggutten viste balanse, teknikk, fart og klokskap. Brann-spillerne hang rett og slett ikke med. Drammenserne har fått en ny yndling i Gulliksen, og det er lett å forstå.

Etter lørdagens seier ligger Strømsgodset på niendeplass på tabellen.