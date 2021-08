Håper supertalentet kan gi Tour-innpass: – Diamant vi må ta vare på

Tobias Halland Johannessen er virkelig i ferd med å klatre seg inn i norske sykkelhjerter i sin førte sesong som landeveissyklist, og 23-åringen fra Drøbak kan sikre Norges andre sammenlagtseier i ungdommens svar på Tour de France på rad søndag.

– Jeg tenker veldig lite på det mens jeg er i løpet, men det hadde vært gøy å dra det i land. Det er over 4000 høydemeter som skal klatres, men det kan bli veldig stort, medgir Halland Johannesen fra Frankrike før søndagens avsluttende etappe.

Fredag parkerte den kommende Uno-X-rytteren stjernefeltet opp beryktede Grand Colombier og overtok den gule ledertrøyen i Tour de l'Avenir, og på lørdagens fjelletappe fulgte han opp med sin andre strake seier.

– Han kan bli sinnsykt god. Jeg tror han kan slå meg med to fingre i nesen, smiler Tobias Foss til TV 2.

Foss vant rittet i 2019 og er full av lovord om navnebroren som kan kopiere l'Avenir-bragden.

– Det som er så kult med ham er at han er en rytter som klatrer veldig bra, men han har også en veldig god avslutning. Jeg har sagt til han at han kommer til å vinne mange sykkelløp i fremtiden, fortsetter Jumbo-Visma-rytteren.

Håp om grand Tour-innpass

Tour de France-vinnerne Tadej Pogacar og Egan Bernal var de to siste som vant Tour de l'Avenir før Foss vant i 2019, og nå har Norges U23-landslag nærmest gjort rent bord i prestisjerittet med totalt fem seire på åtte etapper.

– Det er storeslem, og det er fantastisk å se. Det lover godt for norsk sykkelsport, sier Gabriel Rasch, sportsdirektør i Ineos, til TV 2.

Søren Wærenskjold vant prologen og den første etappen før han veltet ut av rittet, derretter vant Anders Halland Johannessen, tvillingbroren til Tobias, èn etappe før Tobias Halland Johannessen sine to siste seire.

– Eier vi sykkelverden, Jens Haugland?

– I U23- og i juniorklassen er vi helt der opp. De tvillingene har noen diamanter som vi må ta vare på, sier Uno-X-sjefen.

Han er manager for både Uno-X og utviklingslaget Uno-X Dare Development Team, som begge Halland Johannessen tvillingene sykler for, og nå håper Haugland at den norske Tour de l'Avenir-dominansen kan åpne for større muligheter for Uno-X.

– Det som er veldig spennende er at de har et takomslag som trengs i fjellene. De er typen ryttere som vi trenger hvis vi skal snakke om enda større ritt i årene fremover.

– Hva snakker du om da?

– Det må være vanskelig for organisasjoner å si nei til at Uno-X ikke skal sykle grand Tours om ikke lenge.

Supergenerasjon

Halland Johannessen er den del av flere norske syklister som imponerer og som er en del av generasjonskiftet i norsk sykkel.

For sammen med nevnte Foss, tvillingbroren Anders og Søren Wærenskjold som har markert seg i år, er Tobias Halland Johannessen en del av en ny sykkelgenerasjon.

I tillegg er Andreas Leknessund og DSM-klare Jonas Hvideberg, som ble U23-europamestre i fjor og vant henholdsvis tempo og landevei, en del av en spennende generasjon.

– Ja, det er lett å tenke det. Jeg har veldig tro på at generasjonen som kommer nå skal ta arven etter Kristoff og Boasson Hagen, sier Markus Hoelgaard i Uno-X.

26-åringen, som skal sykle for Treg Segafredo neste sesong, lar seg inspirere av ungguttene som herjer internasjonalt.

– Hva er Tobias Halland Johannessen kapabel til?

– Det er ingen som helt vet hvor grensene går, men at de vinner fjell er ikke overraskende. Og vi skal ikke se bort i fra at det blir enda råere i ardender-klassikerne neste år enn fjellene, sier Hoelgaard.