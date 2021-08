Vil senke barnehageprisen med nesten 3000 kroner i året

Hvis Arbeiderpartiet vinner valget, lover nestleder Hadia Tajik at de skal kutte barnehageprisene betraktelig. Det mener statsminister Erna Solberg er helt unødvendig.

I dag ligger maksprisen for å ha ett barn i barnehagen på 35.530. Det mener Arbeiderpartiet er for mye, og ønsker å kutte med 2805 kroner årlig. Det skal skje med én gang, hvis de havner i regjering.

Siden den borgerlige regjeringen kom til makta for åtte år siden, har maksprisen steget i gjennomsnitt 350 kroner i året.

– Jeg kan love, at hvis Arbeiderpartiet havner i regjering, så vil vi i løpet av de første 100 dagene foreslå at maksprisen i barnehagen blir kutta med nesten 3000 kroner per barn, sier nestleder Hadia Tajik til TV 2.

Prislapp på 600 millioner

Men det blir dyrt. Prislappen på kuttet kommer på nesten 600 millioner kroner totalt.

SNART BARNEHAGE: Hvis Arbeiderpartiet kommer i regjering, vil Hadia Tajiks datter være en av barna som får billigere barnehageplass. Foto: Mina Rise / TV 2

– Men tatt i betraktning at Erna Solberg går til valg på å kutte 7 milliarder kroner i formueskatten, der 6 av 7 milliarder skal gå til de aller rikeste, så mener jeg det er helt innenfor å bruke 600 millioner kroner for å gjøre hverdagen enklere for helt vanlige folk, sier nestlederen.

Statsminister Erna Solberg mener likevel at dagens ordning fungerer godt slik den er. Hun sier flere enn 70.000 barn får gratis eller billigere barnehage og SFO med regjeringens ordninger.

– Det synes vi er et målrettet og godt tiltak. Maksprisen har gått opp, fordi vi har økt bemanningen, kvaliteten og bidratt til mer kompetanseutvikling for de som jobber der. Det gjør at barnehagetilbudet blir bedre, sier Solberg til TV 2.

Mener det blir dyrere for vanlige familier

Arbeiderpartiet mener likevel at Høyre har gjort det dyrere for helt vanlige familier å ha barn i barnehagen.

FUNGERER: Statsminister Erna Solberg mener dagens barnehageordning fungerer godt, og mener det viktigste er at de som har dårlig økonomi får støtte. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vanlige familier kan ikke ta den regningen, derfor må maksprisen kuttes, svarer Hajik.

For Solberg er det aller viktigste at utgiftene er lave for de med dårlig råd, og det mener hun dagens ordning dekker godt.

– Du har jo oppfordret nordmenn til å få flere barn. Da er det viktig med lave priser i barnehagen?

– Ja, men det viktigste er at de er lave for de som har dårlig økonomi. De barna som ellers ikke har foreldre som har råd til å ha barn i barnehage, får nå muligheten til det. Og de rødgrønne økte prisen for denne gruppen da de innførte makspris, sier Solberg.