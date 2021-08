Orkan på vei mot USAs nordøstkyst

Uværet Henri har styrket seg til en orkan på vei mot Long Island og det sørlige New England, varsler det amerikanske orkansenteret.

Henri nådde lørdag en maksimal vedvarende vindstyrke på 33,5 meter i sekundet og ventes å holde seg på eller nær orkans styrke når den treffer land søndag, ifølge meteorologene.

Fortsatt er orkanen rundt 750 kilometer sør for Montauk på Long Island i New York. Meteorologene mener uværet mest sannsynlig vil treffe land her eller i Connecticut søndag ettermiddag.

Stormflo og tidevannet kan forårsake høy vannstand i kystområdene i New England, og kraftig nedbør og vind kan også medføre flom, advarer meteorologene.

Robin Berthet sørger for å få seilbåten sin opp på land før stormen kommer i Plymouth i Massachusetts. Foto: Phil Marcelo / AP / NTB

Uværet ventes å bringe med seg 71,5 til 150 mm regn søndag og mandag på nordøstkysten. Lokale myndigheter i New England, som omfatter delstatene Connecticut, Maine, Massachusetts, Rhode Island og Vermont, har bedt innbyggerne forberede seg på ekstremværet.

Dersom Henri treffer New England, vil det være den første orkanen på 30 år som rammer regionen direkte.

Den forrige orkanen som traff land i New England, var orkanen Bob, som krevde minst 17 menneskeliv i 1991.

Samtidig er det ti år siden sist meteorologene varslet en orkan i denne delen av USA.

– Denne stormen er ekstremt bekymringsfull, sier politisjef Michael Finkelstein i East Lyme i Connecticut.