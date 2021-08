– Jeg fatter ikke hva de som kjøper Tesla tenker. De kommer aldri til å vare. Joda, de er tidlig ute nå. Men så snart de tradisjonelle bilmerkene kommer i gang med elbiler, er det game over.

Dette var det mange som sa, da Tesla startet eventyret for alvor – med salget av sin elektriske sedan, Model S.

Det er nesten litt rart å tenke på at det er mindre enn ti år siden. Det føles som Tesla har vært med oss en mannsalder, allerede. Så sterkt inntrykk har de gjort på bilmarkedet. Ikke minst her i Norge.

I 2019 ble Model 3 Norges mest solgte bil. Og jammen ligger den øverst på registreringsstatistikken etter de første seks månedene av 2021, også.

Men nå har vi fått møte Y-en i S3XY. Den siste av de fire første modellene i Elon Musk sin masterplan. Enkelte hevder at den på rekordkort tid kan blir Norges mest solgte bil.

Tenker annerledes

Selvsagt er det ikke tilfeldig navning på de ulike modellene: Model S, Model 3 (siden de ikke fikk lov å bruke E), Model X og nå altså Model Y. Ingen andre bilprodusenter ville finne på å tenke at modellnavnene samnen skulle staves SEXY. Bare ett av flere områder der Tesla tenker helt annerledes.

Vi får bare et kort førstemøte med Model Y i Norge. Men basert på dette, er vi likevel overbevist: Av alle modellene de har lansert til nå, er det denne som er aller best tilpasset det norske markedet.

Hvis ikke Model Y gir en del av konkurrentene søvnløse netter, så skjønner ikke vi noe ...

Tesla Model Y: Nordmenn sparer 200.000 kroner i forhold til svenskene

Joda, det er Model Y. Snart kommer den til å bli et vanlig syn på norske veier.

Rekkevidde

Rekkevidde og forbruk er det ikke tid til å få testet. Det må vi komme tilbake til når vi får bilen over tid. Og ikke minst: Når det blir vinter og kalde temperaturer.

Men bare for å ta akkurat dette med rekkevidde med en gang. Vi har kjørt Long Range-utgaven. Den har oppgitt rekkevidde på 507 kilometer (målt etter WLTP).

Basert på både egen og andres erfaring med Tesla, kan vi på generell basis si at rekkevidden ikke er urealistisk på sommeren. Model 3, som den jo deler både plattform, batteri og motorer med, klarer seg for eksempel fint i forhold til WLTP-tallene.

Performance-utgaven, som kommer over nyttår, har betydelig raskere akselerasjon (0-100 km/t på 3,7 sekunder!), er senket, utstyrt med 21" felger – og får noe lavere rekkevidde: 480 kilometer.

Prisen på denne starter på 590.000 kroner.

Eksklusivt: Her tester Broom Tesla-nyheten

Lading

Når det gjelder lading er Tesla godt stilt, med sitt superladenettverk. De var framsynte, og laget raskt flere superladestasjoner. Antallet øker stadig.

Bare i Norge vil det ved utgangen av 2021 være rundt 100 ladestasjoner. Nettverket nedover i Europa er også blitt betydelig bedre de siste årene.

Riktignok skal de nå dele stasjonene med andre. Det er en del Tesla-eiere naturlig nok skeptiske til. Men fortsatt vil det være gunstigere for de som har Tesla å bruke disse. Ikke minst de som var tidlig ute, og sikret seg gratis superlading for alltid.

På superladere kan Model Y ta imot 250 kW. Det er blant de aller raskeste på markedet. Ombordlader tar opptil 11 kW.

Bil-gigant kjøpte Model X – til overpris.

Bedre proporsjoner

Vi har aldri helt klart å få Model 3 til å "sitte" – når det kommer til utseendet. Sånt er jo alltid personlig, men etter vår mening er den feil proporsjonert. "Kuppelen" med vinduene blir for høy i forhold til resten av karosseriet. Og fronten ser litt ut som en padde – med de spesielle lyktene.

Model Y sitter noe bedre. SUV-karosseriet gjør at toppen ikke blir så overdimensjonert – det ser mer avstemt ut. Rett forfra skal du likevel følge godt med for å skille den fra Model 3. Rett bakfra er det lett å blande den med en Model X - med den coupeaktige taklinjen.

Tesla har funnet sin designidentitet, og er ganske så tro mot den. Ja, om vi da ser heeeelt bort ifra Cybertruck. Den er i en klasse for seg ...

I USA var det en del problemer med de første Model Y-utleveringene

Interiøret er svært likt det du finner i Model 3. Tesla har valgt bort tradisjonelle instrumenter og head up display. Alt foregår på skjermen midt på dashbordet.

Kommer til å selge godt

At Model Y kanskje ligner litt mer på en padde enn en prinsesse, er et av få ankepunkter mot denne bilen. For når vi ser på pris, plass, utstyr, rekkevidde, ytelser, ladekapasitet og teknologi – så kommer Model Y svært godt ut av det.

Long Range starter på 535.000 kroner. Da har du faktisk en mer eller mindre ferdig spekket bil. Du må bare vurdere om du vi vil ha en annen farge enn hvit. Det koster nemlig ekstra. Det samme gjør blant annet større felger (19" er standard, testbilen har 20"), vinterdekk - og utvidet autopilot-egenskaper.

Men la det ikke være noe som helst tvil: Dette er et av de, om ikke det beste elbilkjøpet du kan gjøre, akkurat nå.

Slik går det når eksperten undersøker Teslas nye modell

Viktig for nordmenn

I Model Y får du ikke selvlukkende/åpende dører eller de spektakulære måkevinge-dørene bak. Men til gjengjeld gjør de tradisjonelle bakdørene at du har anledning til å bruke takboks. Enn så lenge vet vi ikke hvor mye du får laste på. Men muligheten kommer, altså.

Dessuten har du stor bakluke, som er mye mer praktisk enn på Model 3. Og baksetene er tredelt – slik at du kan legge ned det midterste setet og ta med for eksempel ski.

Hengerfeste får du også. Opptil 1.600 kilo kan den trekke med seg. Og alle Model Y som kommer til Norge er tilrettelagt for hengerfeste.

Vi kan også røpe at bakseteplassen er svært god. Kupeen oppleves romslig og lys med det digre glasstaket, og det er masse plass til beina og hodet. Helt flatt gulv, gjør at det også er mer komfortabelt for den som sitter i midten.

Vårt møte med Model Y kan du se mer av i videoen øverst i denne artikkelen.

Blir bilen forsinket? Da kan du ha krav på erstatning

Bakseteplassen er imponerende god. Og vinkelen på ryggen kan justeres på femseter-utgavene.

Svar på spørsmål

Før vi testet bilen, spurte vi medlemmene av Tesla Owners Norway-gruppen på Facebook – med over 34.000 medlemmer – om de hadde noen spørsmål om bilen.

Her er noen av spørsmålene vi fikk – og svar på disse:

Stemmer det at nyttelasten bare er 315 kilo?

Ja, det er 315 kilo, etter at fører er trukket fra. I praksis betyr gjerne det at bilen er "fullastet" om du har fem voksne menn i bilen. Men samtidig: Hvor ofte har du det?

En familie med to voksne (75 kilo hver), ett barn på 50 kilo og ett barn på 20 kilo, har 95 kilo tilgjengelig nyttelast.

Hva er bakkeklaringen?

På Long Range er den 16,4 centimeter. Performance-utgaven blir noe lavere. Til sammenligning har Model 3 14 centimeter.

Hvor mye større er Model Y enn Model 3?

Model Y er 18 centimeter høyere og 4 centimeter bredere. Målene på Model Y er: 475 x 192 x 162 centimeter.

Når kommer sjuseter og Performance-utgaven?

Utleveringene av Long Range-modellen i Norge er i gang. Performance kommer tidlig i 2022. Omtrent samtidig blir det mulig å få sjuseter.

Hvordan fungerer Appen?

Da vi fikk låne bilen, var dessverre ikke Appen mulig å teste. Så det må vi komme tilbake til.

Luksusbil tilbakekalles – taket kan blåse av

Hvor bra er navigasjonen?

Basert på hva vi kunne se, virker den svært bra. Når du legger inn destinasjon, vises hvor du kan/bør lade - og hvor lenge det vil ta. Bilen vil også forvarme batteriet når du legger inn hvor du vil lade, slik at det går raskest mulig. Du kan bestemme om du vil ha en ny rute, basert på hvor mye tid du kan spare. For eksempel kan du be bilen komme med alternativ rute, om det er mer enn 10 minutter å spare. Kartvisningen er fin. Men vi fant ikke 3D-visning som vi er blitt vant med på en del andre biler.

Er det varme i rattet?

Ja, du får varme i rattet og alle setene. Det er også HEPA-filter på klimaanlegget som rensker luften hvis det er mye forurensning.

Hvordan er det panel gaps/tilpasning utvendig og innvendig?

På testbilen virker det bra. Lakken er også godt tilpasset og virker bra. Innvendig er det litt raklete på "tre"-lista som går på tvers av dashbordet - og du ser litt glipe på passformen til midtarmlenet foran. Men på testbilen virker i alle fall det aller meste godt sammenskrudd. Ingen knirking, rasling eller andre irriterende ulyder.

Er det lokk/trekk over bagasjerommet – og festekroker til bagasjen?

Svaret på alle disse spørsmålene er dessverre nei. Akkurat her har Tesla litt å gå på. Særlig siden lastekapasiteten er såpass raus, når du legger ned baksetene. Det er altså ingen festepunkter hvor du kan sikre lasten.

Det er mye bagasjeplass. Men det mangler festekroker og mulighet for å sette opp en skillevegg til forsetene om du legger ned ryggen på baksetene.

Hvordan er støynivået i bilen?

Vi synes det er behagelig lavt støynivå. Det du merker best er romling fra dekkene. Her kan det nok være at 19" gir litt mindre dekkstøy.

Hvordan er den å kjøre, sammenlignet med for eksempel Model 3?

De to bilene deler plattform, og Model Y er heller ikke tilgjengelig med luftfjæring. Hvis du er vant med Model X eller Model S, vil du merke at komforten er lavere over fartshumper og ujevnheter i veien. Men på vanlig vei fungerer det veldig bra – og den er ganske stram når du kjører på svingete vei. Lite krenging. Det er positivt. Noe høyere tyngdepunkt blir det selvsagt, samt økt vekt. Så like leken som Model 3 er den selvsagt ikke.

Tesla Model Y Long Range Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, to motorer Effekt: 462 hk / 527 Nm 0-100 km/t: 5 sek. Toppfart: 217 km/t Forbruk (WLTP): Ikke oppgitt Batteri/lading: Batteripakke: 75 kWt Rekkevidde: 507 km (WLTP) Hurtiglading: 250 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 475 x 192 x 162 cm Bagasjerom: Ikke oppgitt volum for vanlig bagasjerom/frunk.

Men totalt 2.158 liter – når ryggen på baksetene er lagt ned. Model Y har større frunk (bagasjerom foran) enn Model 3 Vekt: 2.003 kg Tilhengervekt: 1.600 kg Taklast: Ikke oppgitt, men blir tilgjengelig med takstativ Pris: 535.000 kroner (Long Range) 590.000 kroner (Performance)

Plutselig var det duket for Tesla Model Y