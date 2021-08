Utenriksministeren bekrefter: – Afghanske barn evakuert til Norge

Lørdag morgen landet nok et fly med norske borgere som har blitt hentet hjem fra Afghanistan på norsk jord.

Fredag morgen landet det første norsk-organiserte flyet med norske evakuerte borgere.

– Evakueringsarbeidet pågår fortsatt for fult. Vi kan bekrefte at afghanske barn har vært med på flyene fra Kabul til Norge, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide under en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

– Dette er barn som har oppholdt seg over noe tid på det norske feltsykehuset i Kabul. I en helt ekstrem situasjon valgte vi å evakuere av hensyn til barna. Barna er møtt av barnevernstjensten, Bufetat og helsetjensten, og blir tatt vare på, sier Eriksen Søreide.

219 borgere

Utenriksministeren sier de ikke kan gi garantier for at de får bistått alle norske borgere i Afghanistan. Utenriksministeren sier derimot at det virker som at de har bedre oversikt over norske borgere i lander nå enn tidligere i uken.

Hun sier at de så langt har registrert 219 borgere i landet.

– Vi ser også en positiv utvikling når det gjelder å få våre egne lokalt ansatte og deres familier inn på flyplassen, men det er også her en del arbeid som gjenstår, sier hun.

– Kaotisk

Utenriksministeren understreker at situasjonen ved flyplassen i Kabul er svært kaotisk. Amerikanske myndigheter gikk tidligere lørdag ut og advarte deres borgere mot å reise til flyplassen.

Norske myndigheter vil ikke komme med en lignende advarsel.

– Folk må ta sine egne sikkerhetsvurderinger. Det vi nå har, er tydeligere kommunikasjon om når det går fly og lignende, slik at folk vet når de eventuelt kan komme til flyplassen, sier Eriksen Søreide.

Utenriksdepartementet har ikke gitt informasjon om hvor mange som var på flyet, og argumenterer med personvern og beskyttelsesbehov.

Blant de evakuerte lørdag, var Terje Watterdal, direktør ved Landkontoret i Afghanistan.