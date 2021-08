Syv pågrepet under SIAN-markering

Lørdag ble syv personer pågrepet under en SIAN-markering i Oslo.

Lørdag ettermiddag hadde SIAN, stopp islamiseringen av Norge, en markering ved Kontraskjæret i Oslo.

Under markeringen møtte det opp en rekke motdemonstranter på stedet. Politiet var møtt opp mannesterke for å hindre at en eventuell situasjon skulle komme ut av kontroll.

Syv personer ble pågrepet under motdemonstrasjonen, opplyser politiet til TV 2.

– Totalt syv personer er pågrepet, sier operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt.

En person skal ha brukt laserlys mot SIAN. Da politiet skulle pågripe denne personen skal flere personer ha gått til angrep på politibetjentene. Dermed ble totalt syv personer pågrepet.

Politi og motdemonstranter under SIANs markering på Kontraskjæret i Oslo. Foto: Annika Byrde/ NTB

– Midtveis i markeringen var det en person vi prøvde å få kontroll på. Da ble det litt tumulter i massen. Vi har nå fått kontroll på personen vi ønsket å få kontroll på, men vi ser ikke bort i fra det kan bli ytterligere pågripelser, sa operasjonsleder Tor Grøttum til TV 2 like etter klokken 15.

TV 2s reporter på stedet så flere personer som ble påsatt håndjern og fraktet bort fra selve demonstrasjonen.

– De pågrepne blir eventuelt siktet for forulemping av politiets arbeid på stedet, sier Grøttum.

Markeringen var ved 15-tiden avsluttet.

– Nå har alle forlatt stedet og vi forventer ikke flere tumulter, sier operasjonslederen.