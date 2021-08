Mann (19) stakk av fra karantenehotell – smittet 75 personer

Politimesteren i Sør-Øst har ilagt mannen en bot på 30.000 kroner. I september skal saken opp for retten.

Det kommer frem i et forelegg fra politimesteren i Sør-Øst som TV 2 har fått innsyn i.

Ifølge forelegget forlot mannen et karantenehotell i Oslo sentrum fredag 2. juni, og tok deretter toget til en by i Vestfold. Mannen skulle imidlertid vært i karantene fra 30. mai til minimum 6. juni, forutsatt negativ test for covid-19.

Massiv smittekjede

Den 7. juni testet mannen positivt.

Smittesporing gjennomført av den aktuelle Vestfold-kommunen mannen var hjemmehørende i viser at smittekjeden etter ham har resultert i at minst 75 personer har fått covid-19.

SKULLE VÆRT HER: Mannen skulle egentlig vært i karantene på dette hotellet i Oslo sentrum. Foto: Google Street View

På grunn av sakens karakter har politimesteren i Sør-Øst ilagt mannen et forelegg på 30.000 kroner. Dersom forelegget ikke betales, ilegges han en fengselsstraff på 60 dager.

Nekter godta boten

Mannen har ikke vedtatt forelegget, og den 2. september skal saken opp for retten. Det er satt av tre timer til saken.

– Jeg har ikke snakket med min klient. Så jeg har ingen ytterligere kommentarer, sier mannens forsvarer, Søren Ø. Hellenes, til TV 2.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med politiadvokat Magnar Pedersen. Han har ikke besvart våre henvendelser.