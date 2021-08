Tyga sletter OnlyFans – lanserer en konkurrent

Artisten skal lansere et abonnementsbasert nettsted som skal konkurrere mot OnlyFans.

Kun 24 timer etter OnlyFans gjorde en helomvending og ikke lenger vil la brukerne dele «seksuelt eksplisitt innhold», bestemte rapper Tyga seg for å slette brukeren sin på OnlyFans.

Micheal Ray Stevenson (31) - bedre kjent som Tyga - har vært en av de største brukerne på OnlyFans. Nå ønsker han imidlertid å lansere sitt eget abonnementsbaserte nettsted for å konkurrere mot plattformen.

– Jeg vet hvor mange som tjener penger på OnlyFans - og at det er der mesteparten av inntektene ligger. Jeg vil gi dem håp, sier artisten til finansmagasinet Forbes.

Begynte som eksperiment

Rapperen startet med OnlyFans som et prøveprosjekt i september i fjor. Tre måneder senere startet 31-åringen opp sitt eget OnlyFans-management «TooRaww», som i dag har flere klienter.

– Jeg legger merke til kulturen. Jeg har alltid likt å være på - og se hva andre føler. Det var bare en ren nysgjerrighet, sier han.

Fredag kveld publiserte artisten en video på Instagram som viser at han sletter OnlyFans-kontoen sin. Nå ønsker 31-åringen å rekruttere flere til sin egen plattform «Myystar» - som etter planen skal bli en konkurrent mot OnlyFans.

Planen er at den skal lanseres i oktober - på samme tid som OnlyFans gjør sin helomvending.

Tjent millioner

Rapperen har selv ikke sagt hvor mye han presist har tjent på OnlyFans, men bekrefter at det skal være snakk om flere millioner dollar.

Tyga skal angivelig være en av dem som har tjent mest på plattformen før han slettet brukeren sin fredag kveld, ifølge nettstedet.

Andre kjente fjes som Blac Chyna (33), Bella Thorne (23) og rapstjernen Cardi B (28) har også vært på OnlyFans-topplisten.

OnlyFans uttalte fredag at deres to millioner brukere har tjent over fem milliarder dollar på plattformen til sammen, skriver Forbes.