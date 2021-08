Gutt (3) fraktet til sykehus etter å ha havnet i klem under traktorhjul

En tre år gammel gutt ble fraktet til St. Olavs hospital etter å ha havnet i klem under et traktorforhjul i Inderøy.

Politiet skriver på Twitter at gutten er våken og bevisst, og at det kan se ut som at det «har gått bra».

Gutten ble imidlertid likevel fraktet til St. Olavs hospital i Trondheim.

Det vites ikke hvor på kroppen gutten ble overkjørt.

Operasjonsleder Rune Brandmo sier at det foreløpig er litt usikkert hva som førte til at gutten havnet under traktoren.

– Vi vet ikke noe annet enn at føreren av traktoren oppdaget at gutten lå i klem under traktoren, og at dermed også måtte kjøre traktoren av gutten.

Ifølge operasjonslederen skal det dreie seg om en «vanlig traktor».

Politiet skriver at de berørte partene i saken vil bli fulgt opp av kommunens kriseteam.