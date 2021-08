Norsk sykkeltalent med ny triumf - på vei mot sammenlagtseier i prestisjeritt

To år etter at Tobias Foss vant det prestisjetunge etapperittet Tour de l'Avenir, populært kalt «ungdommens Tour de France», er en annen Tobias på vei mot nok en norsk sammenlagtseier.

Etter å ha parkert feltet opp Grand Colombier på den syvende etappen fredag, tok Tobias Halland Johannessen over den gule ledertrøyen i rittet. På lørdagens knallharde klatreetappe fulgte han opp med sin andre strake seier.

Før rittets siste dag leder Halland Johannessen rittet sammenlagt med nesten to og et halvt minutt.

Dermed kan 21-åringen fra Drøbak sikre Norges andre strake sammenlagtseier i Tour de l'Avenir søndag.

– Laget gjorde en fantastisk jobb hele dagen. Dette er definitivt en lagseier, sa Halland Johannessen til Eurosport etter etappen.

Taktisk triumf

Det norske laget kontrollerte rittet fra start og tauet feltet opp mot Col du Glandon, der en etter en av konkurrentene falt fra.

Da rytterne tok fatt på Col de la Croix Fer like etter, støtet de tre største sammenlagtfavorittene seg fra resten av frontgruppen og begynte jakten på både etappe- og sammenlagtseieren.

– Jonas (Hvideberg), Ådne (Holter), Johannes (Staune-Mittet) og Anders (Halland Johannessen) satte opp tempoet hele veien, så jeg er glad for at jeg kunne avslutte det med seier for dem. Dette er en seier for alle, sa Tobias Halland Johannessen etter rittet.

Før den siste korte bakken begynte det taktiske spillet mellom italienske Filippo Zana (Bardiani CSF), spanjolen Carlos Rodriguez (Team Ineos) og norske Tobias Halland Johannessen (Uno-X Dare Development Team). Mens de skuet på hverandre, lurte også nederlandske Gijs Leemreize (Jumbo-Visma) tilbake i tetgruppen.

De siste kilometerne ble nærmest en parodi, der ingen av de fire rytterne ville trekke resten mot mål. Med unntak av noen få forsøk, syklet kvartetten nærmest i slow motion - før Tobias Halland Johannessen stakk fra på oppløpet.

Ingen klarte å følge 21-åringen, som kunne juble for sin andre strake etappeseier. Dermed festet han også grepet rundt den gule ledertrøyen før søndagens siste etappe.

– Jeg er klar for den siste etappen. Med dette laget kan vi ta kontroll på etappen, og gjør vi som i dag, kommer det til å gå fint, sier Halland Johannessen.

Fra før har hans tvillingbror Anders Halland Johannessen vunnet én etappe i rittet, mens Søren Wærenskjold vant både prologen og den første etappen.

Tvillingbror Anders ble nummer seks på lørdagens etappe, etter å ha tauet på broren opp de siste fjellene.

Kan bli en del av stjernespekket liste

Både Tobias Halland Johannessen og tvillingbror Anders kjører for Uno-Xs utviklingslag til vanlig, men tar steget opp på profflaget neste sesong.

Flere av konkurrentene i årets Tour de l'Avenir har vært proffer i et par år allerede. For eksempel har andremann i sammendraget, spanjolen Carlos Rodriguez, hatt kontrakt med storlaget Team Ineos siden starten av 2020.

Tour de l'Avenir er tidligere blitt vunnet av Egan Bernal og Tadej Pogacar, som begge har vunnet Tour de France siden. Andre superstjerner som Nairo Quintana, Miguel Ángel López, David Gaudu, Esteban Cháves og Bauke Mollema har også vunnet tidligere utgaver av rittet.

Ingen nordmann hadde vunnet rittet før Tobias Foss vant i 2019. Ettersom Tour de l'Avenir i fjor ble avlyst på grunn av koronapandemien, er han fortsatt regjerende mester.

Siste etappe av rittet kjøres søndag. Da venter nok en slitsom dag i de franske fjellene.