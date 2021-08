Avslører roller i «Lange flate ballær 3»

«Lange flate ballær» ble en enorm suksess da den kom i 2006. Lavbudsjettsfilmen med skuespillere fra Østfold tok Norge med storm, og 260.000 nordmenn så filmen på kino.

I tillegg så ble både den første og den andre filmen de mest solgte på DVD i Norge da filmene ble lansert.

Bekreftet treer

Lenge har det vært snakk om en treer, og tidligere i år bekreftet Harald Zwart endelig nyheten.

– Nå går vi tilbake til kjernen i handlingen og fokuserer på gutta i garasjen. Nå roter de seg borti spritsmugling, og det kunne jo gått bra – dersom ikke grådigheten hadde tatt overhånd. Vi har et godt konsept og et ferdig manus. Nå håper vi bare at koronasituasjonen ikke setter en stopper for planene om innspilling til høsten, sa Harald Zwart til VG i februar.

Kjendistollere

Nå er innspillingen godt i gang i Østfold, og som i de tidligere filmene har Zwart fått med seg en rekke kjendiser. Fredag la Stian «Staysman» Thorbjørnsen og Harald Rønneberg ut bilder på Instagram utenfor den legendariske «Edgarasjen».

– Dette er veldig gøy. Jeg hadde egentlig ikke tid, men klarte å få det til. Det er jo nærmest verneplikt i Fredrikstad når «Lange flate ballær» ringer, sier Thorbjørnsen til God kveld Norge.

Han og Rønneberg spiller tollere.

– Vi har mye erfaring med smugling, men ikke fra den sia, ler Thorbjørnsen.

– Vi skal spille inn noen scener i Litauen i høst også. Jeg vil si at vi har ganske markante roller, de er vanskelige å klippe ut. Men hvor mange minutter det blir, vet jeg ikke, forteller artisten.

Zwart har også lagt ut bilde med de to kjendisene på Instagram.

Drømmer om mer skuespill

Thorbjørnsen husker godt de første filmene, og synes det er stor stas å få være en del av treeren.

– Det var veldig stort da de kom. Det var jo gigaopplegg, og Hollywood-stjerner i plankebyen. Filmene er liksom en veldig stor del av moderne Østfold-kultur, sier «Staysman».

Han har fra før hatt en liten rolle i NRK-serien «Rådebank».

– Jeg synes skuespill er morsomt å drive med, så jeg har en ambisjon om å en dag spille i en hel spillefilm. Det det er en drøm jeg har, avslører 39-åringen fra Fredrikstad.

«Lange flate ballær 3» skal ha premiere i mars 2022.