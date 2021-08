Gjert Ingebrigtsen: – Det er det dummeste jeg har hørt

OL-vinner Jakob Ingebrigtsen møter Timothy Cheruiyot til ny duell i USA. Trener Gjert Ingebrigtsen vil ikke høre snakk om at sønnen vant OL fordi Cheruiyot gikk opp og dro.

Det er drøye to uker siden Jakob Ingebrigtsen var suveren i sin første OL-finale og vant duellen mot Timothy Cheruiyot på 1500 meter i Tokyo. Med tiden 3.28,32 løp Ingebrigtsen inn til gullmedalje og ny olympisk rekord.

Lørdag kveld skal brødrene løpe «The Bowerman Mile» – en engelsk mil på 1609 meter under det tradisjonsrike stevnet Prefontaine Classic i Eugene i Oregon. Der møter han igjen Cheruiyot til duell om kamp om seieren.

– Dummeste jeg har hørt

Da Jakob Ingebrigtsen møtte TV 2 og andre norske medier i Oregon før stevnet, klarte trener Gjert Ingebrigtsen ikke å dy seg da det kom spørsmål om Jakob Ingebrigtsen kun tok OL-gullet fordi Cheruiyot gikk opp og dro.

– Jakob vant ikke OL fordi Cheruiyot gikk opp og dro, det er det dummeste jeg har hørt. Han hadde vunnet uansett hvem som gikk opp og dro, med 50 meter. Hva de andre finner på kan ikke han gjøre noe med, han hadde vunnet uansett, slo Gjert Ingebrigtsen fast.

OL-VINNER: Jakob Ingebrigtsen. Foto: Lise Åserud

Jakob Ingebrigtsen innrømmer det er spesielt å ankomme Diamond League-stevnet i Oregon som fersk OL-vinner på 1500-meter.

– Jeg har gledet meg til dette. Det er lenge siden jeg har løpt utenfor Europa, utenom Tokyo. Det er mye kjekkere å komme hit etter å ha vunnet, sammenlignet med å ikke ha vunnet, gliste han til den fremmøtte pressen.

Duellen mot Timothy Cheruiyot på den engelske milen lørdag kveld blir Ingebrigtsen 14 mot kenyaneren. I OL slo 20-åringen sin tidligere overmann for første gang.

– Det blir et spesielt stevne, det er gøy å være med på. Det er ganske likt 1500-meter, men jeg løper med samme målsetting som på en 1500-meter, sier han til TV 2.

– Målet er ikke rekord

Rekorden på den engelske milen er 3:43,13. Jakob Ingebrigtsen understreker at han ikke går for å slå den rekorden under stevnet.

– Sånn isolert sett må du være i nærheten av rekorden for å vinne. Samtidig kom jeg ikke hit for å sette rekord. Det er et kjent og stort stevne, og bare kult å være med på, konkluderer han.

– Men det ene kan fort føre til det andre. Det er imidlertid ikke slik at det bare er å løpe, og plutselig sette rekord. Jeg må bare være i slag, det må være gode forhold og alle de tingene der, poengterer OL-vinneren.

I ukene etter OL-gullet har Sandnes-buen stort sett drevet restitusjon.

– Jeg var i veldig bra form i OL, og håper jeg ikke tapt så mye der. Men det løpet i finalen kostet mye, og etterpå føler jeg at jeg har fått restituert godt, sier han.

Med seg på den engelske milen får han broren Filip Ingebrigtsen. Startskuddet går klokken 23:52 norsk tid.