Hoppkomiteen om konflikten: – Det handler om samarbeidsform

Det kommer fram i en pressemelding sendt lørdag morgen.

Der skriver Alf Tore Haug, som er leder i hoppkomiteen, at de har hatt et ønske og et håp om å kunne tilby Clas Brede Bråthen en forlengelse av kontrakten som sportssjef som går ut i april 2022, og at de i flere måneder har jobbet med denne prosessen.

Haug skriver at prosessen har blitt vanskeligere i de siste ukene av årsaker alle involverte må ta sin del av ansvaret for.

– Dette dreier seg om interne forhold som blant annet samarbeidsform mellom de ulike aktørene hoppadministrasjonen må forholde seg til, heter det i pressemeldingen.

Imponerende

Hoppkomiteen mener at Bråthen har gjort en imponerende innsats for norsk hoppsport i en årrekke, og derfor finner de støtten han får fra ansatte og utøvere ikke overraskende.

– Samtidig innebærer det å være øverste leder for norsk hoppsport mer enn det rent sportslige. Det er viktig for oss å påpeke at Bråthens konflikt med egen arbeidsgiver i aller størst grad handler om samarbeidsform, ikke likestilling. Dette er verdier alle i Norges Skiforbund arbeider med hver eneste dag og et fokus på likestilling vil fortsette å være like sterkt.

Dialog

Hoppkomiteen har fortsatt håp om at konflikten kan løses.

– Hoppkomiteen har ventet i det lengste med å uttale seg offentlig om en sak som involverer både enkeltpersoner og organisasjonen på tvers i skiforbundet, da vi har hatt og fremdeles har et ønske og håp om det saken kan løses på en profesjonell og god måte med dialog internt. Vi har likevel forståelse for at saken er av stor interesse for mange i Hopp-Norge, og gir derfor denne uttalelsen. Hoppkomiteen er i dialog med hoppledelsen, og vi har som mål å finne gode løsninger for framtiden, heter det i pressemeldingen.

Hoppkomiteen presiserer at de ikke ønsker å uttale seg ytterligere akkurat nå.

Konflikten rundt Clas Brede Bråthen kom til overflaten da det ble kjent at Norges Skiforbund ikke ønsker å forlenge kontrakten med sportssjefen som har hatt jobben siden 2004.

