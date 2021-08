Fotballryktene: – Nå topper han Solskjærs ønskeliste

Manchester United kaster seg inn i jakten på PSG-stjernen Kylian Mbappé. Sjekk lørdagens fotballrykter her!

Paris St-Germain og Frankrike-stjernen Kylian Mbappé topper nå Manchester Uniteds ønskeliste, melder flere medier. Manager Ole Gunnar Solskjær har gitt klubbledelsen beskjed om at 22-åringen er førsteprioritet på overgangsmarkedet neste sommer, slår ESPN fast.

Samtidig kan det komme inn en ny midtbanespiller på Old Trafford før overgangsvinduet stenger denne sommeren. Manchester United skal være i samtaler med agenten til Monacos 21 år gamle midtbanetalent Aurelien Tchouameni om en snarlig overgang, påstår The Mirror.

En spiller Solskjær ikke klarer å sikre seg er den ettertraktede midtbanespilleren Leon Goretzka. 26-åringen har bestemt seg for å skrive ny kontrakt med Bayern München, og setter dermed en effektiv stopper for en mulig overgang til Manchester United.

Manchester City på sin side skal ha bestemt seg for å selge Aymeric Laporte dersom et bud på 60 millioner pund eller mer tikker inn på den 27 år gamle spanske forsvarsspilleren, melder The Daily Mail.

Tottenham skal ha bestemt seg for å selge den franske midtbanespilleren Tanguy Ndombele, melder The Athletic. Samtidig skal Tottenham være nær en overgang for å sikre seg Metz' midtbanespiller Pape Matar Sarr.

Granadas portugisiske forsvarsspiller Domingos Duarte står også på ønskelisten til Tottenham. Det melder The Daily Express.

I løpet av de neste dagene vil Chelsea avgjøre om de vil hente inn en ny midtbanespiller eller ikke. Atletico Madrids Saul Niguez er blant spillerne Chelsea vurderer å legge inn et bud på, skriver Fabrizio Romano på Twitter.

En ny midtstopper er også noe Thomas Tuchel vurderer å gå til innkjøp av. Her er Sevillas franske stopper Jules Kounde eller Aurelien Tchouameni blant spillerne Chelsea vurderer. Det melder The Daily Mirror.

West Ham skal ha bestemt seg for å legge inn et bud på Sevilla -og Nederland-stjernen Luuk de Jong, melder 90min.

«The Hammers» vurderer også et bud på den franske angriperen Mohamed Bayo, som til daglig spiller i Ligue 1-klubben Clermont. Det skriver Le10Sport.

David Beckhams Inter Miami ser ut til å snyte Newcastle for underskriften til Midtjyllands brasilianske playmaker Evander, melder SunSport.