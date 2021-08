– Vennskapet har utviklet seg til noe mer

Ryktene om at Tatum og Kravitz har funnet tonen har versert siden januar, like etter at Kravitz skilte seg fra sin daværende ektemann Karl Glusman.

Men kilder til E! News opplyste da at datteren til sangeren Lenny Kravitz fortsatt var singel.

På sykkeldate

Men tidligere denne uken ble paret fotografert offentlig sammen for første gang.

Nå mener en rekke amerikanske medier at de to stjernene sitt vennskap har utviklet seg til noe mer.

Onsdag ble 41 år gamle Tatum og 32 år gamle Kravitz observert på en sykkeltur i East Village i New York. Kravitz hang bak skuldrene til Tatum som kjørte sykkelen, skriver Page Six.

– Det er mer enn bare vennskap mellom Zoe og Channing. De tilbringer mye tid sammen og har det veldig gøy, sier en kilde til E! News.

– Var mitt førstevalg

De to skuespillerne skal ha møttes i forbindelse med innspillingen av filmen «Pussy Island», hvor Kravitz debuterer som regissør og Tatum spiller hovedrollen.

– Channing var mitt førstevalg, og den jeg tenkte på da jeg skrev denne karakteren, sa Kravitz i et intervju før sommeren.

Tatum har vært singel siden det ble slutt mellom ham og den britiske sangeren Jessie J i oktober 2020.