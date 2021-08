Utenriksministeren bekrefter dialog med Taliban

Norske diplomater har vært aktive i forhandlingene mellom Taliban og afghanske myndigheter i Doha. Etter at Taliban overtok makten i Kabul, har det også vært direkte kontakt med Taliban i den afghanske hovedstaden, bekrefter utenriksministeren overfor VG.

– For oss er det viktig å formidle det ansvaret bevegelsen har for å opprettholde menneskerettigheter, og særlig kvinners rettigheter, og holde dem til ansvar for de løftene de har gitt både om fritt leide til flyplassen for de afghanerne som ønsker å evakueres, og for andre lands borgere. Og ikke minst unngå vold og trakassering, sier Ine Eriksen Søreide til VG.

Utenriksministeren understreker, som UD har gjort flere ganger den siste tiden, at det avgjørende blir hvordan Taliban oppfører seg i tiden framover.

