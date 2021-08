Harepest påvist i Østfold

– Påvising av harepest hos hare er et varsel til folk om at bakterien finnes i området. Ikke ta på en syk eller død hare og ikke la hunde snuse på den, sier fagansvarlig Turid Vikøren for vilthelse ved Veterinærinstituttet.

Hun sier at folk må være ekstra forsiktig med å drikke vann fra bekker og andre usikre vannkilder i området.

En hare som er smittet av harepest, blir veldig syk og dør vanligvis etter noen få dager. Blant smågnagere er det mer variabelt hvor sykdomsfremkallende denne bakterien er.

Finner du en død eller syk hare, ta kontakt med det lokale Mattilsynet, oppfordrer Veterinærinstituttet.