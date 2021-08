Veteranforbund: – Vil gå sterkt innpå mange norske veteraner

Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner reagerer sterkt på meldinger om at medsoldater i Kabul skal ha blitt henrettet av Taliban.

Forsvaret har fått informasjon om at enkelte ledere i de afghanske sikkerhetsstyrkene har blitt oppsøkt og henrettet.

Informasjonen er ikke bekreftet, men hvis det stemmer, vil det prege de norske veteranene som har jobbet tett sammen med de afghanske soldatene.

Det sier presidenten av Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner, Ole Asbjørn Fauske.

Norske spesialsoldater har jobbet tett sammen med det afghanske spesialpolitiet, CRU 222, gjennom 13 år.

– Det er veldig naturlig at når man jobber tett sammen, knytter man sterke personlige bånd. Dersom meldingene stemmer, vil det gå sterkt innpå mange norske veteraner, sier Fauske til TV 2.

OPPDRAG: Ole Asbjørn Fauske (i midten) fra da han var kontigentsjef i Afghanistan i 2009. De i mørke uniformer er afghanske offiserer. Til høyre sitter en finsk offiser. Bak sitter amerikanske offiserer. Foto: Forsvaret

Knytter bånd

Fauske sier at han reagerer sterkt på meldingene.

– Det går veldig innpå meg også personlig. Dette er for meg krevende å ta innover seg, sier han.

Fauske var kontigentsjef i Afghanistan fra januar til august i 2009.

Presidenten av veteranforbundet trente ikke selv opp afghanske styrker, men hadde ansvar for det norske styrkebidraget.

Et av oppdragene til det norske forsvaret i Afghanistan har vært å gi opplæring og trene de afghanske styrkene.

– Soldater har investert, i tillegg til Norge som nasjon, mye personlig ved å prøve å bidra til å utvikle sikkerhetsstyrkene slik at de kan være i stand til å gjøre jobben selv, sier Fauske og fortsetter:

– Vår viktigste oppgave har vært å gjøre oss selv overflødige slik at de kan være i stand til å ivareta sikkerheten i eget land. Når man har en slik jobb, utvikler man sterke bånd til sine medsoldater, sier han.

Oppdrag utført

Fauske sier det er viktig for ham å si at oppdraget Forsvaret fikk av politikerne, om å trene opp og gi opplæring til afghanske styrker, ble utført på en «utmerket måte».

Etter at Taliban tok over makta i Afghanistan forrige helg, er det mange som har ment noe om - og spekulert rundt - om 20 år med internasjonale operasjoner i landet var bortkastet.

– Min personlige oppfatning av Norges innsats i Afghanistan er krystallklar: Den militæret innsatsen har ikke feilet. Det er en sivile innsatsen som feilet, sier Fauske.

Den tidligere kontingentsjefen mener at da oppdraget endret seg til å også dreie seg om nasjonsbygging, ble det for lite koordinering mellom den sivile innsatsen og den militære innsatsen.

– Vi har ingen grunn til å tvile på om vi gjorde en god jobb, selv om jeg har stor forståelse for at mange stiller seg spørsmålet om det var verdt det. Det er fryktelig leit det som har skjedd, sier Fauske.

Ubekreftet

Brigader Eystein Kvarving, talsmann for forsvarssjefen, sier til TV 2 at de ikke får gjort noe med situasjonen i Afghanistan siden de ikke har folk på bakken.

Kvarving kaller afghanske spesialpolitiet det mest testede terrorstyrke.

Forsvaret har fått de ubekreftede meldingene fra uformelle nettverk og e-poster.

Kvarving vil ikke gå inn på hvem samarbeidspartnerne er eller hvem som sender meldingene til det norske forsvaret.

Han sier at samtidig som de får meldinger om henrettelser, har de også fått meldinger om at avdelingen til antiterrorpolitiet er dimittert og at soldatene er sendt hjem.

– Frykten er at Taliban ikke holder det de lover. At de på den ene siden lover amnesti, men at de i realiteten utfører en klappjakt på de som har bistått vestlige makter, sier Kvarving.

Fredag ble det kjent i et konfidensielt FN-dokument at Taliban går målrettet fra dør til dør og oppsøker folk som har jobbet for USA og Natos militære styrker.