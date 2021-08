Blummenfelt kan ta nok et gull: – Ekstra glasur på kaken

For før sesongavslutningen i Edmonton, Canada, ligger bergenseren på annenplass i verdensserien, der sammenlagtvinneren blir verdensmester.

Den eneste mannen som er foran ham på resultatlisten før lørdagens avgjørende triatlon, er sølvvinneren fra OL: Alex Yee.

Men svært få poeng skiller de to rivalene fra hverandre. Dersom begge får en topplassering i Canada, vil den av de to som er først i mål kunne smykke seg med verdensmestertittelen.

– Det er så tett at vi er tilnærmet likt. Det viktigste er å slå ham, men samtidig unngå at en av de som ligger litt bak oss i sammendraget ikke vinner, sier Kristian Blummenfelt, og konkluderer:

– Kommer jeg på pallen, foran Alex, så bør jeg ha gode muligheter.

Flere vinnerkandidater

Men mange andre potensielle scenarier kan gjøre den olympiske mesteren til verdensmester, så mange at han ikke klarer å ramse dem opp. Og det finnes flere enn Alex Yee som kan slå ham sammenlagt.

Derfor kommer han heller ikke til å tenke så mye på sammenlagtresultatet underveis i det TV 2-sendte triatlonet.

– Jeg kommer uansett til å disponere løpet for å vinne det. Det er stort å finne finaleløpet i verdensserien, uansett hva som står på spill, sier Blummenfelt, og legger til:

– Men hvis jeg ligger i en gruppe foran Alex under syklingen, kommer jeg til å kjøre hardt for at han ikke skal tette luken. Sjansen er liten for at verken jeg eller Alex skal være i toppen, så det viktigste for oss blir å slå hverandre.

Rask omstilling

OL-gullet Blummenfelt tok med seg hjem fra Tokyo for noen uker siden, har han nesten glemt allerede. For etter at han kom hjem til Bergen, har tankene utelukkende vært rettet mot verdensseriefinalen.

Han hadde knapt rukket å gi mor en klem, før han var tilbake på trening. For han er fortsatt sulten på mer.

– Å vinne OL-gull har vært hovedfokuset mitt denne sesongen, alt har egentlig handlet om det. Men nå kan jeg toppe det, og bli den første som blir verdensmester og olympisk mester samme år, sier Blummenfelt, som liker tanken på å bli historisk.

– Det vil gi ekstra glasur på kaken.

Trøblete oppladning

Men Blummenfelt har ikke følt seg i toppform etter at han ankom Canada tidligere denne uken. Ett døgn med reise, og tre isolert på karantenehotell, merkes på kroppen.

– Men jeg er mer selvsikker nå enn jeg var for noen dager siden. Jeg har fått ut litt av rusket i kroppen, sier Blummenfelt.

– Har du tro på at du kan bli verdensmester?

– Ja. Jeg vet at Alex er vanskelig å slå, men jeg har vært mer stabil enn ham i år. Jeg håper han er sliten og mett etter to medaljer i OL, sier bergenseren, og henviser til Yees sølv individuelt og gull i lagkonkurransen.

Utsatt Ironman-VM

Etter det siste triatlonet i verdensserien kommer Blummenfelt til å skifte fokus. Da skal han vise at han også kan hevde seg i Ironman, med en drøm om å vinne VM-gull også i den utmattende disiplinen.

I utgangspunktet skulle verdensmesterskapet på Hawaii blitt arrangert i oktober, men på grunn av smittesituasjonen i øygruppen er det nå blitt utsatt til februar.

Det gir Blummenfelt ekstra tid til å trene på distansen han aldri har løpt før.

– Jeg kunne klart mye på to måneder også, men nå får jeg prøve noen ekstra Ironman før VM. Det eneste som er kjipt er at jeg mister muligheten til å ta alle titlene på tre måneder, sier Blummenfelt og ler.

Se sesongavslutningen i triatlon på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play fra kl. 21.30 lørdag med Blummenfelts lagkamerat, Gustav Iden, som ekspertkommentator.