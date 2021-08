Forsvaret har fått meldinger om at medsoldater i Kabul kan være henrettet

– Vi får ikke gjort noe med situasjonen. Det er uverifiserte meldinger som kommer fra nettverk vi kjenner i Afghanistan. Vi får ikke gjort noe med det da vi ikke har folk på bakken, sier brigader Eystein Kvarving, talsmann for forsvarssjefen, til TV 2.

Norske spesialsoldater har jobbet tett sammen med det afghanske spesialpolitiet, CRU 222, gjennom 13 år. De er verdens mest testede terrorstyrke, presiserer Kvarving.

Det var Aftenposten som omtalte saken først.

– Vi får de samme ubekreftede meldingene som andre får. Om at enkelte ledere i de afghanske sikkerhetsstyrkene blir oppsøkt og henrettet. Men vi får ikke bekreftet meldingene, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til samme avis.

– Samtidig får vi meldinger som sier at soldater har lagt ned våpnene, dratt hjem, og at det er fredelig rundt dem, legger han til.

KAOTISK: Brigader Eystein Kvarving, talsperson for forsvarssjefen, forteller om en kaotisk situasjon i Afghanistan Foto: Frode Sunde / TV 2

– Kan ikke bekrefte

– Både gjennom disse uformelle nettverkene mellom folk som kjenner hverandre, og via eposter til Forsvaret, har vi fått meldinger om at noen av våre samarbeidende soldater skal være henrettet, sier Kvarving.

Kvarving vil ikke gå inn på hvem samarbeidspartnerne er eller hvem som sender meldingene til det norske forsvaret.

Han sier at de har fått meldinger om at samarbeidspartnere i antiterrorpolitiet har slått seg sammen med Taliban. Han er samtidig klar på at meldingene er ubekreftet og at de ikke kan være sikre på at dette stemmer.

– Får ikke gjort noe

– Hva gjør dere for å bistå?

– Vi følger situasjonen, men vi får ikke gjort noe med det som utspiller seg. Det er urovekkende det vi ser nå, sier Kvarving.

– Hva frykter dere skjer fremover?

– Frykten er at Taliban ikke holder det de lover. At de på den ene siden lover amnesti, men at de i realiteten utfører en klappjakt på de som har bistått vestlige makter.

– Hvordan vil du beskriver situasjonen i landet?

– Det er situasjonen rundt flyplassen i Kabul som er mest uoversiktlig og som bekymrer mest nå.