Joe Biden: – Den største og vanskeligste evakueringen i historien

USAs president Joe Biden sier han lover å gjøre alt han kan for å få alle amerikansk statsborgere ut av Afghanistan, men sier at det ikke er uten risiko.

Biden talte på en pressekonferanse i Det hvite hus fredag.

Siden han sist kom med en oppdatering, som var på mandag, sier han at USA har gjort «stor progresjon» i evakueringen av amerikanske statsborgere, tredjelands statsborgere og afghanere som har hjulpet USA på bakken.

– Dette er en største og vanskeligste evakueringen i historien, sier Biden.

Vil gjøre alt han kan

Torsdag ble 5700 amerikanske statsborgere evakuert fra Afghanistan.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å sikre evakuering av våre afghanske allierte, som kan være mål fordi de er koblet til USA, sier Biden og fortsetter:

– La meg være klar: Enhver amerikaner som vil hjem, vi skal få deg hjem.

Biden sier at det han imidlertid ikke kan love, er at evakueringen er ikke uten risiko.

– Jeg kan ikke love at liv ikke vil gå tapt, sier Biden.

Om lag 6000 amerikanske soldater er på bakken i Kabul.

Presidenten vet ikke hvor mange amerikanske statsborgere som er igjen i Kabul.

Kritikk

Norge, USA og alle andre land bidrar ikke med transport til flyplassen for dem som vil hjem. Biden sier at de har gjort en avtale med Taliban om at de som har amerikansk statsborgerskap, i dette tilfelle, får komme inn på flyplassen.

Biden sier videre at nå er ikke tidspunktet for å kritisere hans politikk på Afghanistan, om at han besluttet å trekke USA ut av Afghanistan tidligere i år.

– Det er mer enn nok tid til å kritisere når operasjonen er over, men nå er jeg fokusert på å få denne jobben gjort, sier Biden om evakueringen.

På pressekonferansen fikk Biden spørsmål om USA har mistet kredibilitet i verden som følge av at Afghanistan har falt etter at amerikanske soldater trakk seg ut.

– Jeg har ikke sett det. Jeg har faktisk sett det motsatte, sa han.