Amerikanske medier: Kylie Jenner venter sitt andre barn

GOD KVELD NORGE (TV 2): Flere amerikanske medier melder at superstjernen Kylie Jenner er gravid igjen.

Milliardær og realitystjerne Kylie Jenner (24) venter sitt andre barn med rapperen Travis Scott (30), melder amerikanske medier. Det bekrefter kilder til blant annet Page Six, Us Weekly, People og TMZ.

I sommer har det versert rykter om en mulig graviditet - og torsdag ble det fyr på bålet da Caitlyn Jenner (71) avslørte at hun ventet et nytt barnebarn i en direktesending på Instagram.

Jenner - også kjent som halvsøsteren til Kim Kardashian (40) - har foreløpig ikke kommentert nyheten.

TMZ: Tidlig stadium av graviditeten

Hele Kardashian-familien skal være i ekstase over babynyheten, ifølge Page Six. I et intervju med Harpers Bazaar i 2020 ble 24-åringen spurt om hun ønsket flere barn.

– Alle vennene mine presser meg angående det. De elsker Stormi. Jeg føler definitivt på presset om å gi henne en søster eller bror, men det er ingen plan for det nå, sa hun da.

En kilde forteller amerikanske TMZ at Jenner er i tidlig stadium av graviditeten - og derfor ikke vet kjønnet på babyen ennå.

Hemmelig graviditet

Realitystjernen og makeupgrunderen sjokkerte verden da hun fikk datteren Stormi (3) for tre år siden. Graviditeten ble nemlig holdt hemmelig fram til fødsel, hvor hun selv avslørte i en YouTube-video at hun hadde fått en datter.

Superstjernen ble først kjent gjennom realityserien «Keeping Up With The Kardashian». Nå står hun bak sitt eget sminkemerke Kylie Cosmetics.

Kylie Jenner er yngstemann i Kardashian-flokken som sitter på den største formuen.

Termindato er ikke bekreftet ennå, skriver TMZ.