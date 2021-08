To nye skuespillere fikk steiner på «Haugesund Walk of Fame»

Tradisjonen med å legge ned granittblokker i Haraldsgata i Haugesund startet i 2015, da Kristoffer Joner og Ane Dahl Torp fikk utmerkelsene.

I år var det altså Anders Baasmo og Andra Bræin Hovig sin tur til å få navnene sine i granitt.

– Det er en stor ære. Jeg begynner å tenke at jeg har vært med noen år. Dette er et veldig fint lag å være en del av, og jeg har veldig stor respekt for alle navnene som ligger her, sier Anders Baasmo til God kveld Norge.



Det var ekstra stas å få utmerkelsen sammen med kollegaen Bræin Hovig.

– Vi gikk jo på teaterhøyskolen sammen, og har jobbet mye med hverandre, forteller han.

STAS: Her avduker Anders og Andrea steinene sine. Foto: Jan Kåre Ness

Har trua på Olsenbanden

Baasmo er for tiden aktuell med filmen «Nordsjøen» som kommer i slutten av oktober, og ikke minst i rollen som Egon Olsen i nyinnspillingen av Olsenbanden. Sistnevnte er nettopp ferdig med innspilling og har premiere i 2022.

– Det var en morsom innspilling. Hektisk som bare det, så det blir spennende å se resultatet. Jeg har veldig respekt for bransjens historie, og hadde aldri sagt ja om ikke manuset var med respekt og videreføring av det gamle - i en nyere innpakning. Man vet aldri om man lykkes, men jeg har trua, forteller 45-åringen.

Skulle tatt signaturen igjen

Andrea Bræin Hovig kjenner vi fra serier som «Kielergata» og «Nesten voksen», og filmer som «En affære» og «Håp».

– Det var gjort mye større stas på oss enn vi visste om på forhånd. Det var overveldende, masse folk, og veldig rørende, sier Bræin Hovig til God kveld Norge.

LIV: Det var mye folk og bra med liv i Haraldsgata i Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness

Tanken på at navnet hennes skal ligge der for alltid har ikke sunket helt inn.

– Jeg burde kanskje tatt signaturen et par ganger til, burde laget en kul krøll, ler hun, og legger til at det er en veldig stor ære.

Tidligere mottakere av utmerkelsen 2015: Kristoffer Joner og Ane Dahl Torp 2016: Liv Ullmann og Jakob Oftebro 2017: Pia Tjelta og Bjørn Sundquist 2018: Agnes Kittelsen og Toralv Maurstad 2019: Anne Marit Jacobsen og Aksel Hennie 2020: Ingrid Bolsø Berdal og Sven Nordin



Prisutdeling og fest i kveld

Begge skal dele ut priser under kveldens Amanda-utdeling, og så blir det feiring med bransjen etterpå.

– Vi merker fortsatt at det er en pandemi, men det er virkelig fint å få samlet så mange. Folk i byen her er veldig glad i festivalen, og i kveld skal vi feste litt, sier Bræin Hovig.

– Jeg blir med på festen. Det er alltid veldig hyggelig i Haugesund, og en fin tradisjon, sier Baasmo.

Haugesund Walk of Fame, eller «Amanda-steinene», er granittblokker på 60 ganger 60 centimeter og har konturen av Amanda-statuen inngravert samt mottakerens navn, signatur og tittel. Det hele er et samarbeid mellom Den norske filmfestivalen og Haugesund sentrum.

Den norske filmfestivalen startet i dag, og i kveld er det utdeling av Amandaprisene.