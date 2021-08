Brann slår tilbake etter Barmen-sparkingen: – Kritikken er grunnløs

Kristoffer Barmen har fått sparken av Brann etter å ha hatt en «sentral rolle i gjennomføringen», som klubben selv skriver, i skandale-nachspielet på Brann Stadion forrige uke.

Barmens advokat, Eirik Monsen, skrev i en pressemelding tidligere fredag ettermiddag at hans klient følte seg urettferdig behandlet. Brann-ledelsen ble også beskyldt for «urimelig forskjellsbehandling».

Det slår daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, tilbake mot.

– Jeg føler klubben trenger å kommentere og korrigere det, sier hun på en pressekonferanse på Brann Stadion fredag kveld.

SPARKET: Kristoffer Barmen er ferdig i Brann. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Vi har den siste uken jobbet tett kontakt med Barmens advokater, og vi planla tidlig denne uken et drøftelsesmøte, men vi utsatte det i to dager av hensyn til presset Barmen var under. Møtet ble ikke gjennomført. De fikk tilbud om møte onsdag neste uke eller å komme med en skriftlig redegjørelse med frist i dag tidlig. De valgte det siste og kom med sine kommentarer innen fristen. Vi har hele tiden vært opptatt av kontradiksjon. Kritikken er grunnløs, og vi kjenner oss ikke igjen i kritikken av prosessen og at oppsigelsen kom overraskende, sier Johannesen videre.

Johannesen gjentok at Barmen var sentral i gjennomføringen av nachspielet. Hun gjør det klart at det ikke er på grunn av narkotika at Barmen nå er ferdig i klubben. Flere spillere lot seg frivillig teste for narkotiske stoffer, men ingen tester kom positive tilbake.

– Er det Barmen som skal være ansvaret for nachspielet her på Stadion?

– Her har vi vært veldig opptatt av å gjøre et grundig stykke arbeid sammen med våre advokater. De sanksjonene og beslutningene som er tatt er i tråd med handlingene som er gjort den kvelden og tidligere, sier Vibeke Johannesen til TV 2.

BARMEN-ADVOKAT: Eirik Monsen. Foto: Yngve Sem Pedersen, TV 2

Eirik Monsen gjentok direkte på Nyhetskanalen fredag kveld at hans klient er overrasket over Branns oppsigelse av Barmen.

– Jeg skal ikke gå inn på detaljer fra nachspielet, men han kjenner seg ikke igjen i anklagene mot seg og er tydeligvis ikke trodd på sin forklaring til klubben, sier Monsen til TV 2.

Tolv spillere fra Brann deltok på nachspielet. I tillegg var det sju jenter der.

Mikkel Andersen har selv valgt å terminere kontrakten med Brann. De ti andre spillerne har fått skriftlig advarsel etter nachspielet på Stadion.

Barmen, som har spilt i Brann siden han var ti år gammel, fikk 239 kamper for bergenserne etter at han gjorde debuten i 2010. Han signerte i slutten av april en kontrakt ut 2025-sesongen.