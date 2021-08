To bjørner i Oppland kan felles

Fra lørdag kan to bjørner i Oppland felles under lisensfellingsperioden som varer til 15. oktober.

Lisensfelling er et tiltak for å regulere bestanden.

– Bestanden av bjørn i de nordligste regionene ligger fortsatt langt under bestandsmålet, og etter en totalvurdering finner vi ikke grunnlag for å åpne for lisensfelling av bjørn i Nordland eller i Troms og Finnmark, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

I tidligere Hedmark ligger bestanden av bjørn på bestandsmålet. Det samme gjelder i Trøndelag.

Det er kun Nordland og Troms og Finnmark som ligger under bestandsmålet, og det er Miljødirektoratet som bestemmer kvoten.

I de andre regionene er det den regionale rovviltnemnda som vurderer om det skal settes kvoter for lisensfelling. Av disse er det kun en kvote på to bjørner i Oppland.

Totalt er elleve bjørner felt til nå i år i Norge.