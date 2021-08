Ødegaard tar et oppgjør etter Real Madrid-exiten: – Ting som ikke stemmer

Martin Ødegaard ble bekreftet klar for Arsenal fredag. Samtidig avsluttet han en tilværelse på seks og et halvt år som Real Madrids eiendom.

Nå har den norske landslagskapteinen lagt ut et innlegg på Instagram. Der takker han for tiden i Real Madrid, men han tar også et oppgjør med hva som har vært skrevet om ham den siste tiden, uten at han nevner akkurat hva.

– Det har vært mye snakk om meg og årsakene til at jeg drar videre. Jeg vil bare gjøre det klart at nesten alt som blir sagt, ikke er sant, skriver Ødegaard.

– For meg er det synd at pressen melder ting som ikke stemmer, for mange tror på det. Jeg har mine grunner, jeg vet hva sannheten er og hva som skjedde. Derfor tror jeg at dette er til det beste, fortsetter drammenseren.

Ødegaard var utlånt til Arsenal i siste halvdel av forrige sesong. I løpet av tiden i Real Madrid var han også utlånt til Heerenveen, Vitesse og Real Sociedad.

– Jeg fikk muligheten til å lære av de beste spillerne i verden og forbildene mine. Jeg har lært mye, og jeg har likt reisen. Jeg er takknemlig for alt jeg har lært, skriver Ødegaard i Instagram-innlegget.

Det har vært enorme forventninger knyttet til Ødegaard i Real Madrid som 16-åring etter at han hadde herjet for Strømsgodset som 15-åring.

Ødegaard venter på visum og rekker ikke søndagens kamp mot Chelsea.