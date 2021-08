Ap-kilder til TV 2: Foretrekker samarbeid med Rødt fremfor Miljøpartiet

ÅLESUND/HALDEN (TV 2): Statsministerkandidat Jonas Gahr Støre (Ap) sier han ikke skiller mellom Rødt og Miljøpartiet De Grønne (MDG), men internt peker sentrale kilder på at det mest naturlige for Ap er å søke samarbeid med Rødt hvis Ap, SV og Senterpartiet ikke får flertall alene.

– Vi samarbeider med de to partiene rundt omkring i landet i kommunestyrer og det er mange gode tilbakemeldinger på det, sier Jonas Gahr Støre til TV 2, og legger til:

– I Stortinget har vi funnet sammen med dem om en del viktige spørsmål, så jeg er åpen for samarbeid, men ikke i regjering, sier Støre.

Den siste uken har Senterpartiets dramatiske fall på målingene ført til at flertallet er i ferd med å ryke for de tre rødgrønne samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet.

Mister rødgrønt flertall

På VGs måling torsdag fikk de tre partiene kun 79 mandater, og ville vært totalt avhengige av enten Rødt eller Miljøpartiet De Grønne for å danne flertall hvis målingen hadde blitt valgresultatet.

Jonas Gahr Støre vil helst ikke snakke om noe annet enn at han vil ha en flertallsregjering med SV og Senterpartiet. Men på spørsmål fra TV 2 om hvordan han vil forholde seg til Rødt og MDG hvis det rødgrønne flertallet ryker, så svarer han:

– Vi kan ha samarbeid, slik vi har endel steder i landet. Men ikke i regjering, sier Støre.

– Kan du garantere at de ikke får være med på å styre landet gjennom et budsjett?

– Altså, budsjett … Vårt mål er flertall.

– Ja, men kan du garantere at de ikke får være med på et budsjett?

– Men … budsjett avgjør så mange ting ved politikken. Det er grunnen til at vi ønsker en flertallsregjering som kan ordne dette i en regjering og forankre dette i Stortinget, sier Støre.

For stor avstand

Det er fire år siden Jonas Gahr Støre første gang smelte igjen døren for å la Rødt eller Miljøpartiet De Grønne ta del i en regjering han leder. Det løftet gjelder fortsatt, bekrefter han.

– La oss ta begge to, de vil ikke sitte i regjering og det er ikke aktuelt for oss. De politiske avstandene er for store. Tilsvarende med MDG, der er det en del hovedspørsmål, også i måten vi skal klare å kutte på en rettferdig måte, hvor forskjellene er for store, sier Støre.

STILLER KRAV: Rødt-leder Bjørnar Moxnes på valgkamp i Halden fengsel. Han er klar til å forhandle om en samarbeidsavtale om en eventuell ny regjering på rød-grønn side. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er klar til å starte forhandlinger om en samarbeidsavtale med en ny rød-grønn regjering, hvis partiet kommer på vippen. Det viktigste kravet fra Rødt er at de rike skal betale langt mer i skatt.

– Vår plan er tydelig. De rikeste skal betale mer i skatt og på den måten vil vi sikre finansiering av gratis tannhelse for alle i landet, og behandle tenna som en del av kroppen. For det er de jo åpentbart, sier Moxnes.

Nei til profitt i velferden

Rødt-lederen skal i fengsel i Halden, men bare for å drive valgkamp. Et annet krav partiet ønsker å forhandle om er et forbud mot store utbytter for veldferdsaktører.

Rødt vil slutte å lete etter olje og gass, men ikke å nedlegge Norge som olje-nasjon med det første.

– Men vil dere kreve en sluttdato for norsk olje og gass-utvinning?

– Nei, vi ønsker en startdato for å stanse oljeleitinga og bygge opp nye industri. Og det må gå hånd i hånd. Vi kan ikke si at svaret vårt, til de som er i olje og gass-næringa i dag, er å gå på NAV.

Fortsatt står ordet kommunisme i Rødts program, selv om Moxnes kaller seg sosialist.

– Vi ønsker et samfunn uten klasseskiller, et klasseløst samfunn. Det mener jeg er en fin visjon. Det er ikke noe mål å ha et samfunn med størst mulig klasseskiller.