En kaffe med Harald Zwart ble til Netflix-serie

I 2014 var Petter Holmsen nyutdannet og blakk, men fast bestemt på at han ville inn i filmbransjen. Han visste ikke hvordan, men en kaffeavtale med stjerneregissør Harald Zwart virket som en god start.

– Jeg fløy til Los Angeles kun for å ta en kaffe med den mannen. Jeg var jo raka blakk, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre den neste uka. Plutselig sitter jeg på Starbucks med Harald, forteller Holmsen til God kveld Norge.

Med seg hadde han en ide som kom til han da han var 14 år gammel. Holmsen hadde gjort ideen om til et manus, og manuset ble tatt godt i mot av Zwart.

– Jeg sa den gangen at hvis dette blir noe av, så har jeg veldig lyst til å ha regi. Det var egentlig jeg som spurte han, minnes Zwart.

Holmsen husker at han ble tatt på senga.

– Jeg prøvde for alt i verden å spille kul, jeg sa vel noe som at «det kan vi nok diskutere», men inni meg så boblet jeg av glede, ler han.

STOR: Harald Zwart er ingen dum mann å ta en kaffe med. Her med Jackie Chan og Jaden Smith. Foto: Stian Lysberg Solum

«Vampyr dramedie»

I etterkant av kaffen i Los Angeles begynte de to å jobbe sammen. Holmsen var med Zwart som regiassistent og casting director på «Den 12. mann», og han var med å regissere «Oljefondet».

I 2020 regisserte han nyinnspillingen av «Fjolls til fjells», men nå er endelig ideen fra 2014 her. 25. august ble nemlig «Post Mortem» tilgjengelig på Netflix. Sjangeren har de valgt å kalle «vampyr dramedie».

– Hva er en vampyr dramedie?

– En vampyr dramedie er vel om du tar så mange sjangere som mulig og putter det inn i et utrykk. Det er humor, komedie, drama, spenning og grøss. Vi har hele tiden forsøkt å overraske oss selv. Vi vil ikke gå i en opptråkka løype, forklarer Holmsen.

Zwart sier at det har blitt mye mer vanlig å blande sjangere.

– Det er jo noe som Netflix har vært med å bidra til. De har sprengt sjangergrensene. Det er mye større takhøyde nå, og publikum har lært seg å tåle flere ting pakke inn i en sjanger, sier han.

BEGRAVELSESBYRÅ: Døden er et viktig tema i serien. Foto: Netflix

Jobbet på begravelsesbyrå

I serien våkner den 32-år gamle sykepleieren Live opp etter å ha blitt erklært død. Men hun våkner ikke opp som seg selv, hun våkner med en enorm tørst etter blod. Samtidig så sliter broren Odd med å få familiens begravelsesbyrå til å gå rundt. Så en søster med sans for blod og drap kan jo vise seg å være en absurd, men god forretningside.

Zwart forteller at de har valgt å ikke lage en vampyr-klisje.

– Ingen hoggtenner eller kappe, vi har laget en realistisk tolkning av en vampyr. Hva ville skjedd om et menneske våknet en dag og hadde behov for en annens persons livskraft for å overleve?

Holmsen, som har skrevet serien, tok seg faktisk sommerjobb på et begravelsesbyrå for å drive research.

– Jeg skjønte at jeg ikke visste noe om døden. Jeg måtte finne ut av hva som skjer bak dørene på et begravelsesbyrå. Så jeg fikk meg jobb hos Jølstad begravelsesbyrå, og jeg ble kjempeinspirert! Serien begynte virkelig å bli til. En stor del av DNA`et i serien er ideen om døden, forteller Holmsen, som bare ble værende i jobben hos begravelsesbyrået.

– Det er et skikkelig fint sted å være. Det er bra mennesker, og det er godt for hodet å få en påminnelse om at man skal dø.

Zwart humrer av historien til Holmsen.

– Et begravelsesbyrå som rekrutterer sine egne kunder er en veldig morsom ide, og da han sa at han skulle begynne å jobbe i et begravelsesbyrå så tenkte jeg at det var for godt til å være sant.

– Jeg hadde begravelse i går, pressetreff i dag, og begravelse igjen i morgen, ler Holmsen.

VAMPYR: Kathrine Thorborg Johansen spiller rollen som Live. Foto: Lars Olav Dybvig

Norge kan være bedre enn Hollywood

Serien har undertittel «Ingen dør på Skarnes», og serien er spilt inn nettopp på det lille tettstedet med knapt 2500 innbyggere.

– Skarnes er en sånn rar, liten perle langs Glomma som gjør seg veldig flott på film. Det ligger en dis over byen hele høsten som er veldig spennende og mytisk, forklarer Holmsen, og får støtte av Zwart.

– Den tåka fra Glomma var veldig fascinerende. Den ble det utrolig fine bilder av. Perfekt for vår sjanger.

Zwart forteller at det er mange fordeler med å spille inn på små steder.

MYTISK: Tåka som ligger over Skarnes fascinerer både Petter og Harald. Foto: Netflix

– Det er alltid veldig takknemlig å være der. Innbyggerne synes det er gøy at vi er der, og vi får gjort veldig mye av det vi ønsker å få til. Filmfaglig så er det ikke så stor forskjell. Det er litt mindre stab, men det gjør samtidig at det er enklere å snu seg rundt.

Noen ganger er det bedre å spille inn i gode gamle Norge kontra store produksjoner i utlandet.

– Om man skal flytte seg en dag så er det ikke et kjempemaskineri, man er mye mer fleksibel. Når Petter får en spontanide så kan vi kaste oss rundt. Jeg synes egentlig på mange måter at det er mer kunstnerisk frihet og enklere å få ting gjort i Norge. Det kan bli for stort noen ganger, sier Zwart.