Raser etter magetopp-forbud på skole: – Sexisme

Flere dansker reagerer kraftig etter at en skole har innført magetopp-forbud, for at guttene på skolen skal kunne konsentrere seg.

Firehøjeskolen i Vejle i Danmark har vært i hardt vær den siste tiden, etter at skolens rektor, Bjarne Kyneb, innførte forbud mot magetopper. Det skriver den danske avisen DR.

I en uttalelse fra Kyneb begrunner han forbudet med at bekledningen kan distrahere medelever.

– Vi er nødt til å forholde oss til at vi på skolen er i et fellsskap, der vi er tett på hverandre. Det krever også at vi har nok klær på, så alle kan konsentrere seg om skolearbeidet, sa rektoren.

Sammenliknes med Taliban

Det har satt sinnene i kok hos en rekke prominente dansker, som har kastet seg inn i debatten for å tale jentenes sak.

– Har Taliban også inntatt Vejle? På Firehøjeskolen har en rektor i alle fall tatt det første skrittet på vei mot samme kleskode, som snart hersker i Kabul, skriver den danske TV-profilen Signe Molde på Twitter.

Har Taleban nu også indtaget Vejle? På Firehøjeskolen har en skoleleder i hvert fald taget første skridt på vej mod samme dresscode, som snart hersker i Kabul. pic.twitter.com/RHRhUYzUQF — Signe Molde (@signemolde) August 18, 2021

Også tegner, forfatter og programleder Anders Morgenthaler, harselerer med skolens avgjørelse.

«På vei til styremøte på den årlige National Male Croptop Day. Ja, det er vanskelig for deg å styre deg, men du må bare lære å fokusere og konsentrere deg, selv når du blir kraftig visuelt stimulert», skriver Morgenthaler under et Instagram-innlegg, der han selv står i en kort t-skjorte med magen synlig.

Til TV 2 utdyper Morgenthaler hvorfor har reagerer på forbudet.

– Jeg syns generelt ikke andre skal bestemme hva kvinner skal ha på seg eller ikke ha på seg av klær. Og særlig ikke at kvinner og jenter skal utsettes for forbud og regler, sier Morgenthaler til TV 2.

– Sexisme

Han mener problemet ligger hos de som ikke klarer å konsentrere seg, og ikke hos jentene.

– Hvis man syns noen klær er mer forstyrrende for konsentrasjonen og undervisningen, så innfør skoleuniformer. At jenter skal forbys å bruke en bestemt påkledning fordi gutter og menn ikke kan styre seg, er sexisme.

Morgenthaler undrer seg over hvordan det hadde vært, dersom kjønnsrollene var byttet om.

– Hva om jenter hadde sagt «vi kan ikke konsentrere oss når gutter går i t-skjorte fordi man kan se bicepsen deres»? Skulle vi innført forbud mot t-skjorter?

– Er bare en mage

En av Danmarks fremste stemmer i likestillingsdebatten, Sofie Linde, har lagt ut et bilde av seg selv og ektemannen på Instagram.

«Det er bare en mage. Og det er i alle fall ikke jentenes ansvar, at deres skoleinspektør og guttene i klassen ikke kan konsentrere seg når de ser en navle», står det i Lindes innlegg.