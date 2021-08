Barmen har fått sparken av Brann

Kristoffer Barmens advokat, Erik Monsen, opplyser til TV 2 at Brann-spilleren har fått sparken av klubben.

– Vi er svært overrasket over SK Brann sin beslutning, basert på den informasjon vi besitter og med tanke på grunnlaget gitt i oppsigelsen, skriver Monsen i en pressemelding.

Barmen var blant de tolv Brann-spillerne som deltok på skandale-nachspielet på Brann Stadion forrige uke. I tillegg til Brann-spillerne deltok sju jenter.

– Det er fremsatt påstander Kristoffer Barmen (KB) ikke kjenner seg igjen i og KB føler seg åpenbart urettferdig behandlet, noe som forsterkes ved at han nærmest er plukket ut til å bære ansvaret alene for det aktuelle nachspiel. KB mener det foreligger en urimelig forskjellsbehandling og er åpenbart ikke enig i klubbens beslutning. Som rådgivere for KB reagerer man videre på måten denne prosessen er håndtert på fra arbeidsgivers side, hvor vi opplever at KB er satt under et stort press. Det vil bli fremsatt krav om forhandlinger, i tråd med arbeidsmiljølovens prosessregler, men nå trenger KB noe tid til å fordøye dette, står det i pressemeldingen fra Barmens advokat.

TV 2 har prøvd å komme i kontakt med Branns daglige leder Vibeke Johannessen for en kommentar, men uten å lykkes.

Barmen var en av spillerne som stilte opp for pressen onsdag forrige uke etter at nachspielet på Stadion ble kjent.

– Vi klarte å grave oss et jævlig stort hull. Det er utrolig skuffende. Det er tungt for meg å stå her, sa 28-åringen til Bergensavisen.

Sammen med Mikkel Andersen var ikke Barmen med i kamptroppen mot Sandefjord forrige helg. Mens Andersen returnerte til treningsfeltet onsdag, var beskjeden at Barmen ikke kom til å møte på trening denne uken.

Det er drøyt ti år siden Barmen debuterte for Brann. I april tidligere i år signerte han en ny kontrakt ut 2025-sesongen med bergenserne.

Saken oppdateres!